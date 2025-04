L’Inter trova il jolly: ora il bomber viene preso con la clausola

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un nome ‘esotico’ che sta segnando a raffica pur non essendo un attaccante: ma c’è anche la Roma

L’Inter è in pienissima lotta per lo scudetto, reduce però da un weekend profondamente negativo dopo la sconfitta di Bologna e la contemporanea vittoria del Napoli che ha agganciato la squadra di Inzaghi. A cinque giornate dal termine, i punti sono gli stessi e lo spettro di uno spareggio scudetto non è niente affatto da sottovalutare, anzi. Ma in realtà le quotazioni dell’Inter sono scese, perché il calendario è molto più complicato rispetto a quello di Conte, già a partire dal prossimo turno. A San Siro arriverà infatti la Roma imbattuta da 17 partite mentre gli azzurri ospiteranno il Torino, tra l’altro conoscendo già il risultato dei loro rivali.

Nel mezzo l’Inter avrà il derby col Milan in Coppa Italia, domani sera, poi la doppia sfida di semifinale di Champions col Barcellona e poi chissà, magari qualche finale. In una condizione fisica complicata tra infortuni e stanchezza, evidenziata anche da Barella. Ma non è il momento di mollare. Per cui partita dopo partita Inzaghi dovrà prepararle tutte, gestire le energie, conoscendo anche il rischio clamoroso di chiudere con zero trofei, pur essendo l’unica squadra ancora in corsa su tutto. Lo sarà anche a giugno nel Mondiale per Club, ennesima competizione di questa stagione che per i nerazzurri sta somigliando più a una maratona. Intanto il pensiero della dirigenza è pure al mercato, ad aumentare magari i gol. E in questo senso l’ultimo nome arriva dall’Olanda.

Dall’Olanda: l’Inter punta Steijn, trequartista goleador che piace anche alla Roma

Se il Milan ha una lunghissima e gloriosa tradizione di olandesi, per l’Inter sicuramente c’è più fatica nel trovare calciatori che hanno fatto la storia. Negli anni ’50 c’è stato Faas Wilkes, poi un lungo stop fino all’arrivo di Bergkamp e Jonk, poi ancora Winter, Seedorf e van der Meyde. E poi ovviamente Wesley Sneijder, tra i principali artefici del Triplete. Si arriva così ai giorni nostri e a Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che magari potrebbero abbracciare un altro connazionale.

Il ‘De Telegraaf’, infatti fa il nome di Sem Steijn che ha numeri a dir poco pazzeschi. Classe 2001, ha segnato col Twente 23 gol in 27 partite di campionato. Peccato non si tratti di una punta, bensì di un trequartista che sta migliorando e pure di tanto il bottino di 17 reti in Eredivsie dello scorso anno. Secondo il quotidiano olandese su di lui ci sono anche gli occhi della Roma, ma soprattutto del Feyenoord che già si è mosso e ha pure il gradimento del giocatore. L’offerta è stata di 8 milioni, troppo bassa considerando la causola fissata a 10. Una cifra abbordabilissima per l’Inter, che però appunto battere la concorrenza in rimonta o, nel caso della Roma, sul tempo. Sarebbe però una pedina interessantissima da aggiungere all’attacco di Inzaghi.