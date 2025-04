Tare-Milan, nuova svolta: con lui un rinforzo dalla Bundesliga

In casa Milan arriva una svolta importante per l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo. Con lui il primo rinforzo può arrivare dalla Bundesliga e si tratta di un nome che può essere davvero molto interessante.

Per i rossoneri è stata, come è noto ai più, una annata da incubo fino a questo momento. La società e la squadra, al pari sia di Paulo Fonseca che di Sergio Conceicao, ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare. Ed a dimostrazione di ciò c’è una classifica che è impietosa e che lascia poco spazio ad interpretazioni di varia natura. Nella prossima annata per rialzare la testa servirà una autentica rivoluzione e tanti profili dovranno cambiare. In tal senso, però, non si potrà prescindere da quello che è il dirigente più importante. Stiamo parlando ovviamente del direttore sportivo.

I problemi, infatti, per il Milan sono iniziati nel momento in cui sono stati, di fatto, cacciati Massara e Maldini. Non sono stati adeguatamente sostituiti e questo ha fatto precipitare molto presto la situazione. In tal senso, sta avanzando sempre di più la candidatura di Igli Tare. Con lui il primo rinforzo può arrivare direttamente dalla Bundesliga e rappresenta una notizia che sorprende, visto che si tratta di un nome nuovo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo visto che sono ovviamente significative.

Tare al Milan, primo colpo dalla Bundes: ecco il bomber

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, con Tare nei prossimi giorni è in programma un nuovo incontro. Il secondo in poco tempo. Questo porterà il Milan ad una scelta: o si abbandonerà questa pista oppure si arriverà alla definizione dell’accordo. In tal senso, dunque, si tratta di una svolta significativa in arrivo. Con lui il primo colpo può arrivare dalla Bundesliga, e si tratta di Jonathan Burkardt, bomber del Mainz con dei numeri davvero importanti.

Si tratta del prototipo del centravanti moderno, dal momento che con il Mainz ha impressionato tutti fino ad arrivare anche ad indossare la maglia della Nazionale tedesca. Tra Bundesliga e Coppa di Germania il bomber in questione ha messo a segno 16 gol, conditi anche da 3 assist. Il Milan ci sta pensando seriamente, secondo Calciomercato.com, e si tratta di un profilo in linea con le esigenze, sia anagrafiche che economiche, del club rossonero.

Viste le difficoltà per arrivare a Moise Kean della Fiorentina, si tratta di una opzione da tenere in considerazione per il futuro di questo club. Con Gimenez che fino a questo momento ha deluso, il Milan non può non pensare ad un nuovo investimento in attacco.