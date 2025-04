Kean lascia la Serie A, Milan anticipato: pagano la clausola

I numeri registrati in questa stagione rendono Moise Kean uno dei profili più richiesti nel calciomercato.

Sono infatti diverse le squadre che hanno contattato l’entourage dell’attaccante italiano, fra le quali anche il Milan, che in vista della prossima stagione sogna di creare una coppia d’attacco composta dall’attuale numero 20 della Fiorentina per l’appunto e Santiago Gimenez. La sensazione, però, è che difficilmente questo desiderio si avvererà, anche perché un’altra grande d’Europa sarebbe pronta ad anticipare il Diavolo nei discorsi per Moise Kean pagando senza troppi fronzoli la clausola da 52 milioni presente nel contratto dell’italiano. Attivata questa Rocco Commisso lascerà la scelta al giocatore, che potrebbe seriamente valutare la possibilità di lasciare ancora una volta la Serie A.

Kean lascia ancora l’Italia: pagano la clausola

Moise Kean è destinato a lasciare ancora una volta la Serie A. Sull’attaccante della Fiorentina si sarebbero cominciate a muovere alcune delle più importanti squadre al mondo, con la Viola che cercherà però di fare il possibile per trattenerlo almeno per un’altra stagione.

Nulla è scontato, anche perché in vista del prossimo Mondiale l’italiano potrebbe decidere di restare in Serie A per non uscire dai radar del CT Spalletti, ma se i numeri dovessero continuare ad essere questi l’allenatore della Nazionale difficilmente ne potrà fare a meno. Allo stesso tempo, però, Kean deve pensare a sé stesso e quello che è meglio per il proseguo della sua carriera, che per l’appunto potrebbe essere ancora una volta lontana dall’Italia.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Barcellona sarebbe pronto a fare sul serio per Moise Kean. Con un Lewandowski prossimo ai 37 anni, il Barça ha bisogno di una ventata di freschezza lì davanti, e l’italiano potrebbe essere il profilo ideale sul quale andare a puntare, non solo per una questione di prospettiva, ma anche economica, dato che i 52 milioni di euro della clausola rescissoria sono nulla rispetto al reale valore del giocatore.

Milan anticipato: non sarà Kean il prossimo numero 9

Il Barcellona potrebbe anticipare sul tempo il Milan per Moise Kean. Nelle scorse settimane i colleghi di SportMediaset avevano parlato dell’italiano come il principale candidato alla maglia numero 9 rossonera, ma la sensazione è che il futuro del bomber della Fiorentina non sarà in Serie A.

La fortuna è che è presente una clausola che difatti permette anche allo stesso Diavolo di restare in corsa, ma questa fa sì che l’ultima parola spetti a Kean, ed è difficile pensare che l’ex Juventus preferisca il Milan, che con ogni probabilità non giocherà nessuna competizione europea nella prossima stagione, ad un Barcellona, possibile finalista di questa Champions League. Poi certo, il fattore Mondiale potrebbe giocare un ruolo fondamentale soprattutto nella scelta del giocatore, ma quando una squadra come il Barça ti vuole, come fai a dire di no?