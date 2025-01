Dalla Spagna arriva la risposta per la Juventus: servono 70 milioni cash

La Juve non vuole perdere tempo, ma può complicarsi l’assalto a un obiettivo di mercato per il Dt bianconero Giuntoli

La Juventus negli ultimi giorni ha virato in maniera decisa su Ronald Araujo per la difesa, pur non perdendo di vista le altre opzioni per la retroguardia di Thiago Motta.

La squadra bianconera continua a essere in emergenza nel reparto difensivo e ha urgentemente bisogno di nuovi tasselli per lo scacchiere di Motta, a maggior ragione dopo la rottura con l’ex capitano Danilo, sempre più vicino a sposare la causa Napoli. Ecco quindi che il Dt Giuntoli ha intensificato il pressing con il Barcellona per Araujo, con Antonio Silva e Hancko che restano comunque tra gli obiettivi sensibili in difesa per la ‘Vecchia Signora’ in questa finestra del mercato invernale. Il difensore uruguaiano sta giocando poco al Barça e potrebbe cambiare aria a metà stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Barcellona fissa a 70 milioni il prezzo di Araujo

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus si è mossa con decisione questa settimana per Araujo, ma per l’assalto decisivo aspetta la finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani sera in Arabia Saudita.

Le parti interessate quindi torneranno a trattare del file del centrale sudamericano dopo il ‘Clasico’ di Jeddah e per il club bianconero ci sarà da convincere il Barça a privarsi a gennaio del giocatore. La Juve mette sul piatto un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, mentre il sodalizio del presidente Laporta non vorrebbe privarsi a cuor leggero di Araujo e chiederebbe una somma molto importante a Giuntoli come riporta in Spagna il ‘Mundo Deportivo’. Stando al quotidiano catalano, il Barcellona avrebbe fissato a 70 milioni di euro la cifra per una partenza anticipata del difensore uruguaiano.

Questo perché il sodalizio blaugrana, nonostante lo scarso minutaggio al rientro dopo l’infortunio, considera Araujo un elemento di spessore nello scacchiere del tecnico Flick e vorrebbe privarsene solo per un offerta da capogiro. Le schermaglie tra Juve e Barcellona ripartiranno lunedì: non sono da escludere sorprese.