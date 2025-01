Napoli, Danilo si avvicina: filo diretto tra il brasiliano e la Juve per l’addio | CM.IT

Danilo vuole gli azzurri, gli ultimi sviluppi per la separazione dai bianconeri

Danilo e il Napoli sono, in queste ore, più vicini che mai. La Juventus e il suo ormai ex capitano stanno negoziando la rescissione del contratto, originariamente in scadenza a giugno 2025. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, rispetto alle posizioni distanti dei giorni scorsi, si registra ora un discreto ottimismo per il buon esito della trattativa, con Antonio Conte spettatore interessato.

Il Napoli, infatti, ha già raggiunto una bozza d’accordo con il difensore brasiliano, che dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2026 e diventare immediatamente una pedina fondamentale nella corsa scudetto. Conte, alle prese con l’addio di Rafa Marín (sempre più vicino al Villarreal) e l’infortunio di Alessandro Buongiorno, ha bisogno di un giocatore esperto e pronto all’uso. Danilo viene considerato il profilo ideale per completare il reparto arretrato in vista della seconda metà della stagione.

Va ricordato che il difensore non avrebbe voluto lasciare la Juventus, ma è stato costretto a cercare una nuova squadra per volere dell’allenatore Thiago Motta e della dirigenza bianconera, che lo ha ritenuto fuori dal progetto tecnico. La Juventus, nel frattempo, è al lavoro per rinforzare la propria difesa con nuovi innesti.

Attualmente, gli avvocati del giocatore e quelli della società bianconera stanno trattando sulla cifra della buonuscita, l’ultimo ostacolo prima della separazione ufficiale e della contestuale firma con il Napoli. Di fatto, il classe 1991 arriverebbe all’ombra del Vesuvio a parametro zero. Dopo settimane di stallo, dunque, cresce l’ottimismo per una fumata bianca nei prossimi giorni.