Roma (e non solo) su Buchanan: ore di riflessione in casa Inter | CM.IT

L’esterno canadese vuole giocare di più e sul tavolo ci sono più opzioni, anche in Italia

In piena emergenza infortuni per la trasferta di Venezia, l’Inter vuole cancellare subito la disfatta contro il Milan in Supercoppa italiana, ma le attenzioni del club nerazzurro sono rivolte anche al calciomercato di gennaio, soprattutto in uscita. Il blitz milanese di Florent Ghisolfi ha riaperto il fronte delle trattative con la Roma per Davide Frattesi, ma il centrocampista 25enne non è l’unico interista finito in orbita giallorossa.

Nelle ultime ore, si è parlato di un interessamento per Tajon Buchanan. Rientrato dall’infortunio, l’esterno canadese non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi (appena 128 minuti complessivi) ed è diviso tra la necessità di cercare un maggior minutaggio altrove e la voglia di giocarsi le proprie opportunità a Milano e competere per obiettivi importanti, soprattutto in questa fase ricca di impegni e con tanti uomini in infermeria.

Calciomercato Inter, non solo Roma su Buchanan

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano una richiesta d’informazioni da parte della Roma. La squadra giallorossa, come la Fiorentina del resto, è alla ricerca di rinforzi sulla fascia, ma il suo entourage ha ricevuto sondaggi anche da Germania, Inghilterra e Spagna. Allo stato attuale dell’arte, sia il giocatore che l’Inter stanno riflettendo sul da farsi.

Ad oggi, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono poco inclini a considerare un prestito secco, ma potrebbero prendere in considerazioni soluzioni a titolo definitivo o che contemplino un riscatto a condizioni non troppo difficili. Acquistato a gennaio 2024 per circa 8 milioni di euro, Buchanan ha collezionato 15 presenze e 1 gol in maglia nerazzurra ed è stato quasi sempre utilizzato sulla fascia sinistra, nonostante in Belgio si sia disimpegnato soprattutto sulla destra.