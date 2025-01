DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 3 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente ieri la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

La Juventus, in attesa di risolvere la grana Danilo che è finito fuori rosa, punta un paio di difensori e anche in attacco vuole regalare un rinforzo a Thiago Motta: Zirkzee rimane il sogno del tecnico bianconero. Questa sera c’è la sfida con il Milan nella semifinale di Supercoppa, mentre fuori dal campo la ‘Vecchia Signora’ e i rossoneri parlano del futuro di Tomori. L’Inter piega l’Atalanta, con Frattesi che chiede più spazio: difficilmente però il centrocampista della Nazionale si muoverà da Milano a stagione in corso.