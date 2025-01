Colpo di scena Milan: Dani Olmo ha deciso il suo futuro

La vicenda legata al destino di Dani Olmo continua a tenere banco a Barcellona. Intanto arriva l’annuncio da parte dell’agente del calciatore

Non c’è pace per il Barcellona che sta vivendo con Dani Olmo un caso ai limiti del paradosso. La Federazione iberica ha negato al club blaugrana la registrazione nella Liga del calciatore acquistato la scorsa estate dal Lipsia

Al netto delle attuali problematiche di registrazione il centrocampista della nazionale spagnola non sembra comunque intenzionato a cambiare aria nonostante le voci degli ultimi giorni. Nelle scorse ore infatti Dani Olmo era stato accostato anche al Milan in una sorta di operazione ‘alla Beckham’. Alessandro Jacobone a Zona Rossonera ha infatti sottolineato: “Il Milan potrebbe avere l’opportunità di lanciare un salvagente al Barcellona, con un prestito, magari con lo stipendio pagato dal Barça stesso, che può lasciare fermo il giocatore sei mesi. Il Milan può avere bisogno di Olmo: la sua qualità è indiscutibile. È un’operazione come quella che Galliani fece con Beckham per due anni di fila”.

Affare che però sembra destinato a rimanere una mera suggestione viste le ultime parole dell’agente dello stesso calciatore.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Dani Olmo: “Barcellona prima e ultima opzione”

Andy Bara, procuratore di Dani Olmo, ha parlato in un’intervista a ‘Givemesport’: “Non stiamo negoziando con altri club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole continuare a esserlo. Ha lavorato tanto per arrivare qui, vuole restarci a lungo”.

Olmo vuole quindi proseguire la sua avventura al Barça a prescindere da ciò che di particolare sta accadendo in queste settimane: “Il Barcellona è la prima e ultima opzione. Non stiamo pensando ad altre opzioni”. Ed infine tanta fiducia nei confronti del club catalano: “Credo nel presidente Laporta e nel ds Deco. Sento che troveranno una soluzione per Olmo”.

Sei gol e un assist finora col Barcellona per Dani Olmo che spera di poter tornare a giocare per i blaugrana.