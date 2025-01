Colpo in arrivo a gennaio: da Fazzini a Danilo fino a Kolo Muani

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news con l’ospite Daniele Rocca. Fazzini, Danilo e non solo: tutti i profili

Il mercato di gennaio inizia ad infiammarsi in Serie A. Tra le protagoniste di queste ore anche la Lazio che punta dritto su Fazzini per potenziare il centrocampo con un calciatore di qualità.

A tal proposito è intervenuto il collega Daniele Rocca de ‘Il Tempo’: “Siamo a un buon punto perché la Lazio ha già l’accordo con il ragazzo. Se n’è parlato a lungo nelle scorse settimane con il suo agente e quindi da quel punto di vista non ci sono problemi per quanto riguarda l’accordo con il calciatore. La situazione è in divenire perchè ovviamente la Lazio ha il solito problema dell’indice di liquidità che sta cercando di risolvere con dei calciatori che potrebbero uscire e in questo senso si parla di Basic e Hysaj che al momento sono degli esuberi”.

Calciomercato, da Fazzini-Lazio con l’ostacolo Napoli al futuro di Danilo

La Lazio punta forte su Fazzini ma c’è anche la concorrenza del Napoli: “Il problema è che su Fazzini non c’è soltanto la Lazio ma c’è anche il Napoli. Quella che all’inizio sembrava soltanto un’azione di disturbo da parte del club di Conte invece alla fine sembra un interesse vero e proprio perché con la partenza di Folorunsho gli azzurri vorrebbero almeno un elemento da aggiungere al centrocampo anche se poi dal punto di vista numerico abbiamo visto che Conte si affida quasi sempre agli stessi uomini e lo stesso Folorunsho ha giocato veramente pochissimo”.

Ad ogni modo Rocca ha evidenziato che su Fazzini la Lazio è forte del fatto che il calciatore preferirebbe Roma visto che con Baroni avrebbe più chance di scendere in campo.

Infine un passaggio su Casadei che “piace perchè rispetto a Fazzini può giocare anche in più ruoli. C’è però la questione fisica che un po’ preoccupa. L’ostacolo grosso è che il Chelsea non ha dimostrato di voler far partire il ragazzo a titolo gratuito con diritto di riscatto”.

Con la direttrice Eleonora Trotta inoltre si è parlato di Le Fee in uscita dalla Roma verso il Betis passando anche per Danilo, ormai scaricato da Giuntoli e in uscita dalla Juventus che a sua volta valuta profili in attacco. La prima scelta è Zirkzee ma qualora non riuscisse ad arrivarci occhio anche a Kolo Muani.