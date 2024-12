Fazzini-Lazio, trattativa caldissima: ecco cosa manca. E Fabiani conferma tutto | CM.IT

Il centrocampista dell’Empoli ha l’accordo con i biancocelesti, ma c’è distanza tra i club: le cifre e la formula. Intanto il ds esce allo scoperto

La Lazio è sicuramente una delle grandi protagoniste della stagione in corso, con un girone di andata quasi concluso e in attesa dell’ultimo match, il più importante, ovvero il derby. La squadra di Baroni è in zona Champions e non lontanissima dalla vetta della classifica, ma col mercato di gennaio che incombe in tanti si aspettano dei rinforzi. Soprattutto a centrocampo, visto che l’infortunio di Vecino ha ridotto sensibilmente le alternative a disposizione del tecnico. Il nome più caldo resta quello di Jacopo Fazzini, classe 2003 dell’Empoli seguito già da parecchio dalla Lazio. E a confermarlo in questi minuti è stato lo stesso ds Angelo Fabiani.

Stando a quanto risulta a Calciomercato.it, il calciatore ha già l’accordo totale con il club biancoceleste e ormai da qualche giorno è a conoscenza della trattativa molto avviata tra le due società. Prima della sfida con l’Atalanta di sabato scorso, infatti, c’è stata l’accelerazione dei biancocelesti per arrivare al duttile centrocampista cercato dai tempi di Sarri. La formula impostata è quella del prestito biennale oneroso, con promessa di riscatto tra un anno e mezzo: una formula possibile per chi è nato nel 2003. C’è fiducia, ma ancora distanza sulle cifre: servirà quindi ancora un pò di pazienza (e forse anche una cessione) per tutti gli incastri. L’Empoli, ricordiamolo, parte da una valutazione sui 15 milioni, mentre i biancocelesti ne hanno offerti circa 12, bonus inclusi.

Lazio, Fabiani allo scoperto su Fazzini: “Sì, ci piace. A gennaio qualcosa faremo”

Intanto lo stesso ds della Lazio è uscito allo scoperto in questi minuti ai microfoni della radio ufficiale del club: “Fazzini è un ottimo giocatore, che i nostri scout hanno monitorato ma lo conoscevamo già. Ne parliamo spesso di Fazzini come di tanti altri giocatori. Il mercato però non lo fanno i social, neanche il solo Fabiani, ma una serie di convergenze tra le persone preposte a fare il mercato”. Angelo Fabiani apre quindi ufficialmente al giocatore dell’Empoli e conferma la trattativa, ma annuncia che in ogni caso la Lazio si muoverà in entrata.

“Fazzini, lo ripeto, è un ottimo giocatore. Ora ce lo stanno mettendo in tutte le salse. Il calcio si fa con Fazzini e senza. Se c’è l’opportunità di unire l’utile al dilettevole la società non si tirerà indietro. Ma ci sono anche altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Sicuramente qualcosa faremo, ma vorrei ricordare a me stesso che il mercato di gennaio si chiama ‘di riparazione’. Al netto di qualche piccolo disturbo avuto per infortuni o cose simili c’è poco da riparare. Ma se vediamo di poter migliorare siamo obbligati a farlo. Questa non è una promessa, ma una linea editoriale che ha la società, e non c’è nessun tipo di impedimento da questo punto di vista”, continua a ‘Lazio Style Radio’. Il riferimento nell’ultima frase è all’indice di liquidità, ma è innegabile che una cessione sarebbe importante per chiudere anche colpi in entrata.

Fabiani poi conclude: “Non faremo operazioni per compiacimento personale, ma solo cose funzionali al progetto. Altrimenti andiamo fuori dagli schemi che ci siamo prefissati. Il mercato alla Lazio non lo fanno i social e i procuratori, ma gli operatori preposti al settore, nella più totale condivisione. Basta poco per incrinare i rapporti. E di giocatori bravi e interessanti ce ne sono tanti, non solo Fazzini, vedremo come evolverà la situazione. Ma odio le forzature. A volte inflazionare un nome non è positivo, si può rivelare negativo perché alla Lazio bisogna entrare in punta di piedi”.