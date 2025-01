Sassuolo, dalla Serie B alla Champions: affare low cost a gennaio | ESCLUSIVO

La squadra di Grosso, capolista tra i cadetti, dovrà fare i conti con l’assalto ai suoi gioielli nella sessione invernale di calciomercato

Il Sassuolo punta a tornare subito in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. I neroverdi di Fabio Grosso sono in testa al campionato di Serie B con ben 8 punti di vantaggio sullo Spezia terzo e vedono quindi la possibilità di ottenere la promozione diretta. In questo mese di gennaio, più che gli avversari sul campo, a far paura al club emiliano è il mercato aperto.

Come rivelato dallo stesso amministratore delegato Giovanni Carnevali, infatti, sono arrivate diverse richieste per i giocatori neroverdi e non solo per il loro capitano Domenico Berardi. Tanti sono i gioielli che fanno gola ai club anche di alta fascia impegnati in Champions League. E’ il caso di Jeremy Toljan. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il 30enne terzino destro tedesco di origini statunitensi è finito nel mirino del Lipsia, terzo in classifica a pari punti con l’Eintracht Francoforte. La squadra della Red Bull è alle prese con il grave infortunio occorso a Benjamin Henrichs: la rottura del tendine di Achille che lo ha costretto ad operarsi e che lo terrà fuori per il resto della stagione. Per rimpiazzarlo si pensa ad una soluzione low cost e ad un giocatore che già conosca la Bundesliga. Un identikit che risponde alla perfezione all’ex Borussia Dortmund, che essendo in scadenza di contratto a giugno con il Sassuolo può liberarsi a gennaio a costi molto contenuti.