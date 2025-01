Frattesi reclama spazio: l’Inter ha già deciso cifre e strategia

Il centrocampista italiano sta giocando sempre meno e sono tornate le indiscrezioni già per gennaio: ecco come stanno le cose

L’Inter è impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, ma senza mai ovviamente perdere il focus anche sul mercato. Tra le possibilità per gennaio c’è quella di un difensore, ma i nomi che interessano seriamente all’allenatore e alla società costano parecchio. Da Bijol a Hien, i due profili più graditi valutati però non meno di 25-30 milioni di euro, così come Giorgio Scalvini che è un vecchio pallino.

In attacco l’obiettivo è sfoltire, con Arnautovic primo della lista: l’austriaco interessa al Torino e al Monza, ma Galliani non ha trovato terreno fertile in questo senso. In uscita c’è anche Joaquin Correa, più complicato però da piazzare. C’è poi una questione spinosa come può essere il futuro di Davide Frattesi, riserva di lusso che scalpita per giocare di più. La chance gli è arrivata a inizio stagione con il brutto infortunio a Barella, ha cercato di capitalizzarla al meglio e in effetti il rendimento è stato di alto livello. Di presenze ne ha fatte comunque tante, 20 in tutte le competizioni, ma il suo minutaggio si è sensibilmente ridotto in queste ultime settimane.

Frattesi ha collezionato appena 45 minuti nelle ultime 7 gare di campionato, decisamente troppo pochi per un calciatore che a 25 anni non può più permettersi di fare la seconda linea e che comunque ha sempre dimostrato – anche in Nazionale – di meritare un ruolo da protagonista. La presenza di Barella, impossibile da scalzare, e la crescita di Zielinski, impongono delle riflessioni al calciatore. Che vuole giocare di più e prenderebbe in considerazione ogni ipotesi. A differenza però dell’Inter che la vede diversamente, al netto delle voci sull’ennesimo ritorno di fiamma della Roma.

Frattesi, l’Inter dice no a gennaio: le cifre

Il punto della situazione di Davide Frattesi è che per alcuni la Roma vorrebbe provare a strapparlo già a gennaio all’Inter. Ma i nerazzurri, in realtà, non hanno intenzione di privarsene in questa finestra di mercato. Perché in ogni caso il classe ’99 è un giocatore importate e una garanzia in una stagione del genere con tanti impegni e pure tante insidie. Un cambio improvviso di strategia potrebbe arrivare soltanto in seguito a un’offerta indecente da 45 milioni almeno.

Impossibile che arrivi dalla Roma come da qualsiasi altra squadra di Serie A. Difficile anche pensare a uno scambio con Lorenzo Pellegrini, che come vi abbiamo già raccontato piace molto a Inzaghi ma l’età (over 27) e l’ingaggio lo rendono un po’ meno appetibile a Oaktree. Diverso può essere il discorso per l’estate, quando inevitabilmente il prezzo sarà inferiore: tra sei mesi l’Inter è disposta a trattare su cifre intorno ai 30-35 milioni, visto che a bilancio sarà a 20. Poi dove penderà l’ago lo decideranno anche i prossimi mesi di campo. A certe cifre, però, anche in estate non sarà facile immaginarlo eventualmente in un’altra squadra italiana.