I giorni del Condor Galliani: primo colpo per Bocchetti e ‘sogno’ dalla Juve | CM.IT

Il Monza riparte dopo l’esonero in panchina di Nesta: gli obiettivi di mercato dell’Ad brianzolo per il nuovo tecnico e la rincorsa salvezza

Niente panettone per Alessandro Nesta. Alla vigilia di Natale o quasi, ecco il benservito all’ex difensore e con il Monza che riparte in panchina da Salvatore Bocchetti.

Una decisione sofferta quella di Adriano Galliani, che l’ultima estate aveva individuato nel suo pupillo ai tempi del Milan per non far rimpiangere Palladino alla guida della squadra brianzola. Una notte di riflessione per l’ad biancorosso che lunedì ha portato all’esonero di Nesta, inizialmente confermato dopo l’ennesima sconfitta stagionale all’U-Power Stadium con la Juventus e con la trasferta di Parma come ultima spiaggia per salvare il posto.

All’indomani invece della sfida contro i bianconeri è arrivato il dietrofront di Galliani e la scelta, non senza sorprese, di affidare la guida tecnica a Bocchetti nonostante i sondaggi per altri ex campioni del mondo di Berlino 2006 come Fabio Cannavaro e Pirlo. Decisione che come tempistica ha spiazzato anche lo stesso Nesta, regolarmente a Monzello con il proprio staff per dirigere il primo allenamento della settimana. Si ripartirà quindi da Bocchetti, che sarà atteso subito da due sfide fondamentali per la rincorsa salvezza contro Parma e Cagliari.

Calciomercato Monza, torna Akpa Akpro e tentativo per Arnautovic

Intanto l’Ad Galliani si sta già muovendo sul mercato per rinforzare adeguatamente la squadra e puntare alla permanenza nella massima categoria per la terza volta consecutiva.

Il primo colpo del 2025 sarà in realtà un ritorno, con il Monza che la scorsa settimana ha chiuso l’accordo con la Lazio per Akpa Akpro che ha già svolto le visite mediche e il cui ingaggio sarà ufficializzato il 2 gennaio all’apertura della finestra invernale. Il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno a fuori dai piani dei biancocelesti, torna in Brianza con la formula del prestito per la seconda parte di stagione. Ma certamente non sarà l’unico colpo del ‘Condor’ Galliani sul mercato, che punta anche a un attaccante da affiancare alla torre Djuric. Il Monza di recente ha provato a sondare il terreno per Arnautovic, senza però trovare terreno fertile nelle preferenze del centravanti austriaco che è in uscita dall’Inter tra gennaio e giugno.

Monza, Galliani ci riprova per Fagioli: nei radar anche Jimenez e Rouhi

Galliani bussa anche alla porta delle altri grandi e il ‘sogno’ del massimo dirigente brianzolo – come appreso da Calciomercato.it – porta in casa Juventus e al prestito di Fagioli, già sondato a più riprese in passato e che di recente ha catturato inoltre l’interesse di Marsiglia, Napoli e Fiorentina.

I bianconeri però, in caso di cessione del centrocampista, vorrebbero incassare una cifra importante da reinvestire poi in entrata. Il tentativo per Fagioli è dettato anche dalle difficoltà riscontrate per il colpo Casadei, destinato a lasciare il Chelsea nelle prossime settimane per giocare con più continuità. Sempre nelle fila della Juve, sfruttando gli ottimi uffici con Giuntoli, Galliani ha messo nel mirino anche Rouhi per la fascia sinistra dove mancano le alternative a Kyriakopoulos. Dal Milan invece l’obiettivo dell’ex dirigente rossonero è Jimenez: anche in questo caso operazione complicata, vista la volontà di Fonseca di puntare sul baby spagnolo in alternativa a Theo Hernandez. Galliani è pronto a rilanciare il suo Monza: i giorni del ‘Condor’ stanno per arrivare.