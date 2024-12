Galliani cambia idea su Nesta: esonero o conferma, ore decisive | CM.IT

Riflessioni importanti sulla panchina del Monza, scricchiola la panchina del tecnico romano

Ore decisive per la panchina del Monza, con Alessandro Nesta sempre più in bilico dopo la nuova sconfitta in campionato di ieri sera contro la Juventus. Se i primi riscontri post partita lasciavano presagire una fiducia condizionata per l’allenatore romano e rivolta alle fondamentali gare contro le rivali per la lotta salvezza Parma e Cagliari, nelle ultime ore invece come appreso da Calciomercato.it il Ceo Adriano Galliani sta riflettendo su un possibile esonero dell’ex difensore di Lazio e Milan.

A Monzello è tutto in evoluzione e le prossime ore saranno decisive per il futuro di Nesta alla guida della Monza. Malgrado la classifica deficitaria Galliani aveva sempre confermato la fiducia al tecnico ex Reggiana, anche dopo il ko e la prestazione negativa nello scontro diretto in casa del Lecce. Dopo la sfida con la Juve la situazione sembrava pressoché uguale, con le prossime due partite però stavolta decisive per il destino di Nesta.

Esonero Nesta, anche Pirlo tra i possibili eredi

Lo scossone invece in panchina potrebbe arrivare sotto Natale, senza aspettare la vitale trasferta di Parma.Il Monza è attualmente solitario in coda alla classifica e contro la Juventus ha collezionato la nona sconfitta in campionato, con una sola vittoria all’attivo (a Verona).

Per l’eventuale sostituto Galliani e il club brianzolo pensano a una soluzione interna con l’allenatore della Primavera Brevi, oltre alle candidature di Fabio Cannavaro (che si era proposto a ottobre), Andreazzoli, Pirlo e Aquilani. Ore decisive insomma per Nesta sulla panchina del Monza.