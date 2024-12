Nesta dopo la Juve non può più sbagliare: cosa serve per evitare l’esonero | CM.IT

Monza da solo in fondo alla classifica e sempre più in crisi di risultati: l’allenatore dei brianzoli si gioca il futuro nelle prossime due sfide contro Parma e Cagliari

Monza mestamente ultimo in classifica, dopo la sconfitta di questa sera contro la Juventus e la contemporanea vittoria nel pomeriggio del Venezia con il Cagliari.

I brianzoli restano così a secco di vittorie in casa dopo 17 giornate di campionato e la scalata verso la salvezza si fa sempre più impervia per gli uomini di Alessandro Nesta. Cuore, generosità e una prestazione alla pari con la Juve non sono però bastate al Monza per evitare la nona sconfitta stagionale, con la ‘Vecchia Signora’ che soffrendo ha comunque strappato tre punti pesanti dall’U-Power Stadium. La posizione dell’allenatore romano adesso inizia a farsi delicata, anche se per il momento non sono previsti scossoni in panchina come raccolto da Calciomercato.it.

La fiducia però del Ceo Adriano Galliani sembra essere agli sgoccioli e Nesta si giocherà il proprio futuro nelle prossime due partite: la trasferta di Parma e l’incrocio casalingo contro il Cagliari. Due scontri diretti vitali per il campionato del Monza e per il tecnico ex Reggiana.

Monza, Nesta dopo il ko con la Juventus: “Percepiamo il pericolo, la squadra meriterebbe altri risultati”

Nesta a fine partita è intervenuto in conferenza stampa: “Se giochiamo così con le piccole possiamo vincere, a Lecce la prestazione non mi è piaciuta. Questa sera l’atteggiamento è stato quello giusto, anche se contro la Juventus è più difficile fare punti. Abbiamo preso due gol evitabili e possiamo fare meglio: serve più solidità“, spiega l’allenatore del Monza.

🗣️ #MonzaJuve – #Nesta in conferenza: “Percepiamo il pericolo non da stasera ma da qualche partita, sappiamo tutti la nostra situazione di classifica. Mi dispiace più per i ragazzi che per me, ho dei giocatori in gamba e che meriterebbero altri risultati” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/TtLlOQCG99 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 22, 2024

La situazione è preoccupante: "Purtroppo siamo ultimi e la squadra è consapevole del momento che stiamo vivendo. Sono dispiaciuto più per i ragazzi che per me, ho dei giocatori in gamba e che meriterebbero altri risultati".

Nesta conclude con una battuta su Birindelli: “È un soldato, stasera ha fatto la mezz’ala e dove lo metti gioca. Ha segnato contro la Juventus, dopo il suo gol ho pensato: ‘Dai che stasera la vinciamo’“, sorride amaro il tecnico di casa nella sala conferenze dell’U-Power Stadium.