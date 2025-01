Tomori e Zirkzee alla Juve, il doppio annuncio in diretta di Giuntoli

Cristiano Giuntoli prende la parola, la verità del dirigente bianconero sui due obiettivi di mercato tra quelli seguiti maggiormente da vicino

La Juventus si gioca molto nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Match importante, per i bianconeri, per provare a conquistare la finale e la possibilità di giocarsi il trofeo lunedì contro l’Inter. Ma una sfida che può avere anche rilevanti implicazioni di calciomercato, come sappiamo.

Sul piatto, tra le due contendenti in campo, c’è Tomori, difensore rossonero seguito dai bianconeri. Non l’unico obiettivo di un mercato in cui la Juventus ha la necessità di essere protagonista. Un mese, quello di gennaio, dove serviranno risposte significative e il primo a doverle dare sarà Cristiano Giuntoli, dt bianconero, chiamato a una nuova piccola rivoluzione dopo quella estiva e senza la possibilità di sbagliate, dato che, a oggi, la squadra di Thiago Motta sarebbe anche fuori dalla zona Champions League.

L’operato di Giuntoli alla Juventus è stato duramente criticato da Giancarlo Padovan, ai nostri microfoni. Non sono state del tutto convincenti le sue mosse e adesso serve correre ai ripari. Su Calciomercato.it, vi stiamo aggiornando sulle strategie bianconere. Con il ritorno di fiamma per Kalimuendo, conosciuto bene da Thiago Motta. Intanto, però, Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti su due tra gli obiettivi principali. Tomori, per l’appunto, ma anche Zirkzee.

Tomori e Zirkzee, Giuntoli frena: il piano della Juventus

Ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, pochi minuti prima dell’inizio della semifinale di Supercoppa, il dirigente è stato intervistato e, interpellato sulle situazioni legate al difensore e all’attaccante, ha parzialmente frenato, spiegando come sia tutto, per il momento, ancora in divenire.

“E’ vero che per noi un difensore è urgente, ma il mercato di gennaio è molto complicato – ha affermato – Stiamo aspettando la soluzione più giusta per noi. Tomori è certamente un giocatore interessante, ma dipende dagli altri. Se è fuori dal mercato ora che è stato schierato titolare? Non lo so, bisognerebbe chiedere al Milan. Per lo sviluppo di certe dinamiche serve un pochino di pazienza. Zirkzee? La Juve deve stare alla finestra, per ora non c’è ancora niente. Con il Manchester United non abbiamo mai parlato, loro hanno delle situazioni da risolvere”. Se sia soltanto pretattica, o realtà, lo scopriremo presto.