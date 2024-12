Juventus, tesoretto da oltre 45 milioni: triplo colpo in arrivo per Thiago Motta

Le strategie di Giuntoli per rinforzare la rosa bianconera nel mercato di gennaio: quattro cessioni in vista per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus sarà tra le protagoniste anche del mercato di gennaio, con Giuntoli al lavoro per rimpolpare la rosa di Thiago Motta per non rischiare il posto Champions, vitale per le finanze della ‘Vecchia Signora’.

Non è un mistero che il reparto più sofferente sia la difesa, che fino al termine della stagione sarà orfana di Cabal e soprattutto Bremer dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati dai due sudamericani. La dirigenza della Continassa si muove ormai da alcune settimane per individuare i profili idonei al progetto bianconero e in cima alla lista della spesa del Dt Giuntoli figurano Antonio Silva e Hancko.

Il portoghese insieme al potente agente Jorge Mendes trattano con la Juventus, che adesso deve trovare un punto d’incontro con il Benfica sull’eventuale sbarco a gennaio sotto la Mole del classe 2003. Non sarà impresa facile convincere le ‘Aquile’ di Lisbona, che valutano Silva intorno ai 30 milioni di euro. Valutazione simile alle richieste del Feyenoord per Hancko, anche lui in prima fila tra gli obiettivi in difesa della Juve per la finestra invernale. Allo slovacco e Antonio Silva si aggiunge Tomori, opportunità di mercato se il Milan aprisse a una soluzione in prestito con diritto di riscatto.

Juventus, da Fagioli a Danilo: le uscite finanziano il mercato in entrata

Gli olandesi non vorrebbero privarsi a metà stagione del loro baluardo e l’assalto di Giuntoli potrebbe essere rimandato così a giugno e prima del Mondiale per Club.

Occhio comunque alle contropartite che la ‘Vecchia Signora’ può giocarsi sul tavolo delle trattative: oltre a Facundo Gonzalez (sull’uruguaiano c’è l’obbligo di riscatto a 6 milioni), al Feyenoord piace anche Mbangula. La Juve può sacrificare il baby belga se arrivasse un’offerta vicina di 12-13 milioni di euro, assegno prezioso insieme al possibile incasso per Fagioli. Napoli, Marsiglia e un paio di squadre in Premier League restano in pressing sul canterano, valutato almeno 25 milioni dai dirigenti bianconeri e che potrebbe rientrare anche in uno scambio con i partenopei per Raspadori.

Con l’uscita di capitan Danilo la Juventus farà due difensori a gennaio, senza regalare però il cartellino del capitano per il quale chiede un indennizzo e con il Napoli dell’estimatore Conte in pole al momento. La dirigenza della Continassa risparmierebbe sull’ingaggio al lordo del brasiliano (circa 3 milioni), che si aggiunge a un altro esubero in uscita come il connazionale Arthur, vicino al Real Betis e che pesa oltre 9 milioni lordi sul bilancio del club. Il piano di Giuntoli: le cessioni per finanziare i tasselli in entrata e con un tesoretto importante – superiore ai 45 milioni – da investire inoltre per un attaccante e non solo per il doppio colpo in difesa.