Si sblocca l’affare da 16 milioni: prima cessione per la Juventus | CM.IT

La Juve lavora anche sulle uscite per finanziare il mercato in entrata a gennaio. Operazione in fase avanzata per l’addio al club bianconero

La Juventus prepara lo scontro Champions con la Fiorentina e intanto si muove alacremente sul mercato a caccia almeno di un paio di rinforzi per rimpolpare la rosa di Thiago Motta.

Specialmente nel settore difensivo del campo, dove l’allenatore italo-brasiliano sarà orfano di Bremer e Cabal fino al termine della stagione. Giuntoli sonda tutte le opportunità e una di queste è rappresentata sicuramente da Antonio Silva, relegato a un ruolo marginale al Benfica. Il Dt bianconero sta cercando di sfruttare gli ottimi uffici con Jorge Mendes per strappare il sì del sodalizio portoghese al prestito oneroso, con il diritto di riscatto rimandato a giugno. Il potente procuratore portoghese ha confermato nelle scorse ore il concreto interesse della Juve per il difensore classe 2003 e nel frattempo blindato anche l’accordo per Conceicao, che presto sarà a titolo definitivo un calciatore della ‘Vecchia Signora’.

Antonio Silva quindi in pole per la difesa, mentre nel mirino della Juventus per la retroguardia di Thiago Motta c’è inoltre Hancko, anche se convincere il Feyenoord a privarsi del suo baluardo a gennaio sarà impresa ardua. Più facile che la trattativa vada in porto in estate e prima del Mondiale per Club in programma a metà giugno.

Calciomercato Juventus, Arthur corre verso la Liga: i dettagli dell’operazione con il Real Betis

Giuntoli intanto è attento agli scenari per Tomori e potrebbe replicare l’affare Kalulu in casa Milan. La Juve proverà a rinforzare la difesa con due tasselli e in questo caso si aprirebbero le porte per la cessione anticipata di capitan Danilo, che rimane in bilico alla Continassa.

Il brasiliano ha perso centralità con l’arrivo di Motta in panchina ed è finito ai margini nel nuovo corso bianconero. Danilo piace soprattutto al Napoli, che corteggia pure Fagioli per il centrocampo di Antonio Conte. Le due società potrebbero anche imbastire uno scambio, che prevederebbe lo sbarco sotto la Mole di Raspadori. Fagioli in ogni caso assicurerebbe un incasso importante alla Juventus, che si appresta intanto a piazzare Arthur sul mercato. L’ex Barcellona e Fiorentina anche con Motta in panchina è rimasto un esubero alla Continassa e prossimamente può concretizzarsi il suo passaggio al Real Betis come appreso da Calciomercato.it. Gli spagnoli hanno accelerato per il prestito di Arthur, con la Juve che lavora per l’inserimento nella trattativa di un diritto di riscatto fissato la prossima estate intorno ai 12 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio.

La ‘Vecchia Signora’ vuole sgravarsi per intero dell’ingaggio, con il Dt Giuntoli che così nell’immediato risparmierebbe poco meno di 3,5 milioni lordi sul salario del centrocampista brasiliano (sotto contratto fino al 2026): piccolo tesoretto, ma comunque utile per finanziare il mercato in entrata a gennaio. Arthur, nonostante sia stato inserito nella lista Uefa per la prima parte della Champions League, dallo scorso luglio non fa parte dei piani di Thiago Motta e non è mai stato convocato finora in gare ufficiali dell’allenatore bianconero.