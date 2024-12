Il riscatto di Conceicao, la strategia di Giuntoli e il jolly Mendes | CM.IT

Continua a tenere banco in casa Juventus il possibile riscatto anticipo dell’esterno d’attacco di proprietà del Porto

Mancano poche ore all’importantissima sfida contro il Bologna, che vedrà Thiago Motta affrontare per la prima volta il suo passato recente da avversario. Dopo il pareggio di Lecce, la Juventus ha necessità di portare a casa i tre punti per non far scappare le squadre che gli stanno davanti. Ma non sarà per niente facile, anzi.

I rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano arrivano, infatti, da quattro vittorie conquistate, l’ultima con un rotondo 3-0 rifilato al Venezia di Eusebio Di Francesco, intervallate dalla sconfitta patita sul campo della Lazio di Marco Baroni. Dovranno cercare di dare filo da torcere ai bianconeri senza Riccardo Orsolini, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Monza di Alessandro Nesta al momento della realizzazione del momentaneo 2-0. Per l’esterno d’attacco, ex della partita, uno stop di almeno tre settimane: potrebbe rientrare nell’ultima giornata dell’anno contro il Verona.

Ma c’è un altro esterno d’attacco del quale si sta parlando molto in questi ultimi giorni, e non per problemi fisici: il suo nome è Francisco Conceicao, 21enne figlio d’arte, il padre Sergio è allenatore ed è stato ex calciatore di Lazio e Inter in Serie A. Arrivato in estate dal Porto in prestito secco oneroso, 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ha già convinto tutto l’ambiente bianconero dopo pochissimi mesi, tanto da spingere Cristiano Giuntoli ad accelerare le pratiche per il suo riscatto ed evitare l’inserimento di altre società. L’uomo mercato sta seguendo una chiara strategia, con l’aiuto del super agente Jorge Mendes, che si occupa di Conceicao e di Antonio Silva.

Juventus, riscatto Conceicao: la posizione del Porto

Oltre un mese fa, come testimonia il video pubblicato sul nostro canale Youtube, vi abbiamo parlato del riscatto di Conceicao da parte della Juventus con un piano preciso messo in piedi dagli uomini mercato bianconeri. Sfruttando il gancio di Jorge Mendes, e la volontà dello stesso giocatore, Giuntoli vorrebbe acquistare il calciatore a titolo definitivo non pagando per intero la clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. Allo stato attuale, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dal club lusitano fanno sapere che non ci sono stati contatti diretti tra le parti né con Mendes. I discorsi sono fermi da un po’ di tempo, ma questo fa pensare al lavoro che stanno cercando di concludere la Juve e il procuratore per presentare un’offerta ritenuta congrua che possa convincere il Porto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.