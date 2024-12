Tre settimane di stop, salta anche la Juventus: fantallenatori in allarme

Uno dei calciatori più in forma dell’intera Serie A dovrà stare lontani dai campi di gioco per oltre venti giorni

Dopo sette gol, tra il campionato di Serie A e la Coppa Italia, e due assist, si ferma la corsa del calciatore più in forma del Bologna: stiamo parlando di Riccardo Orsolini, uscito anzitempo dalla sfida disputata in settimana contro il Monza di Alessandro Nesta.

Subito dopo la rete del momentaneo 2-0 contro i brianzoli negli ottavi di finale della coppa Nazionale, al minuto 35 del primo tempo, il 27enne esterno d’attacco ha subito accusato un problema muscolare e chiesto il cambio immediato. Al suo posto è entrato Dominguez, mentre poi la partita è terminata col risultato di 4-0 a favore della compagine felsinea. Già prima degli esami, si era intuito che l’infortunio potesse essere importante, ma adesso, attraverso il proprio sito, il club rossoblu ha comunicato ufficialmente l’esito, che non lascia spazio a dubbi: “Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane“.

Una brutta tegola per l’allenatore Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno del suo calciatore più rappresentativo già da domenica prossima, quando farà visita alla Juventus. Una partita sicuramente sentita da Orsolini stesso, vista l’esperienza esaltante vissuta con l’attuale tecnico bianconero, Thiago Motta, nella scorsa stagione in Emilia. Una sfida anche da ex: il calciatore fu acquistato dalla società piemontese nel gennaio del 2017, quando militava nell’Ascoli in Serie B, ma non ha mai vestito la maglia della ‘Vecchia Signora’. Ma il forfait di Orsolini è un problema anche per i tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui per le proprie squadre al Fantacalcio.

Orsolini infortunato, non solo la Juve: ecco quali partite salterà

Come detto, Orsolini starà fermo almeno tre settimane e salterà la partita valida per la quindicesima giornata di campionato contro la Juventus. Ma non solo. Non ci sarà sicuramente per il derby tosco-emiliano contro la Fiorentina di Raffaele Palladino e per il turno successivo, in trasferta, contro il Torino di Paolo Vanoli. Se tutto andrà per il verso giusto, il calciatore rientrerà dopo le festività natalizie, il 30 dicembre tra le mura amiche contro il Verona di Paolo Zanetti. In caso contrario, se ne parlerà il nuovo anno. Una brutta tegola per Italiano, il Bologna e i fantallenatori.