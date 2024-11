Calciomercato Milan, è praticamente fatta per il Nazionale

Colpo rossonero per gennaio, il giocatore della Nazionale è pronto ad approdare a Milano alla corte di Paulo Fonseca

Da un lato i rinnovi, dall’altro gli innesti. E in casa Milan, dopo l’annuncio del prolungamento contrattuale di Matteo Gabbia fino al 2029, ecco pronto un altro colpo in salsa italiana.

Perché il club rossonero sta riflettendo su possibili innesti a gennaio, in particolare per quanto riguarda il centrocampo. Diversi sono i profili valutati e accostati dal Milan. Nomi molto giovani, come quello di Belahyane del Verona. Il club gialloblù ha dichiarato che a gennaio ci saranno delle cessioni e il marocchino, uno dei noi che più si è messo in mostra in questa prima parte di stagione, potrebbe fare le valigie. Il classe 2004 non è però il solo. Piace Frendrup del Genoa, ma anche il nome di Bondo non è mai uscito dai radar rossoneri. Così come Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è uno dei nomi più graditi e secondo Fabio Ravezzani è ormai prossimo a vestire rossonero.

Milan, Ravezzani sicuro: Ricci sarà rossonero

Il direttore di ‘TeleLombardia’ ha infatti annunciato su X come il giocatore granata e della Nazionale sarà un nuovo innesto del Milan.

“L’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto. Operazione praticamente definita col Torino che lo sostituirà con Prati del Cagliari” ha affermato Ravezzani. Che il ragazzo piaccia è fuori discussione. Moncada tra l’altro lo ha visionato di recente, anche se c’è da fare i conti con l’ostacolo prezzo, ormai lievitato. Trattare con Cairo non è semplice, ma il Milan vuole evitare un Buongiorno-bis nonostante il prezzo sia attorno ai 30 milioni di euro.

Vero che il Milan sta aspettando il recupero di Ismael Bennacer, che potrebbe tornare a disposizione in meno di un mese, ma le condizioni dell’algerino non rassicurano troppo l’ambiente rossonero. Per questo il club potrebbe regalare a Paulo Fonseca un nuovo innesto in mediana. Ricci, come detto, piace e tornerebbe utile anche per un discorso liste. I rossoneri devono fare i conti infatti anche con questo. I posti occupati dagli over 22 formati all’estero sono già tutti occupati e quindi solo un’eventuale cessione potrebbe permettere l’innesto di un giocatore di formazione straniera nato prima del 1 gennaio 2002. Per questo sarebbe più facile l’acquisto di un italiano o di un giocatore nato dopo il 2002.