Milan, l’annuncio è UFFICIALE: ha rinnovato con i rossoneri

La società lombarda ha comunicato la firma del calciatore: prolungamento di contratto e aumento dell’ingaggio

AGGIORNAMENTO ORE 19.36 – Ora c’è anche l’annuncio ufficiale: Gabbia ha rinnovato. “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029” il comunicato della società

Non è un annuncio, ma gli somiglia molto. Il Milan ha pubblicato sui propri canali social un post che anticipa l’ufficialità del rinnovo: Matteo Gabbia ha prolungato il contratto con i rossoneri.

In attesa del comunicato, la società ha voluto giocare sul cognome del difensore, pubblicando un post con scritto “Looked In’ con l’emoticon di un lucchetto e una foto in cui si intravede il viso del calciatore chiuso in una gabbia.

Del rinnovo tra Gabbia e il Milan, Calciomercato.it ne ha parlato già qualche settimana fa: contratto fino al 2029 con ingaggio che arriva intorno ai due milioni di euro a stagione. Questo l’accordo che sarà ufficializzato a breve e che legherà il difensore per ancora quattro anni al club rossonero. Una firma meritata sul campo con Gabbia che, da quanto è tornato dal prestito in Spagna, ha acquisito sempre più spazio ed autorevolezza all’interno della squadra, fino a diventare uno dei perni della formazione di Fonseca.

Milan, Gabbia rinnovo: la situazione di Maignan e Theo Hernandez

La firma di Gabbia chiude un capitolo, mentre altri sono ancora aperti a cominciare da quelli relativi a due dei big del Milan: Maignan e Theo Hernandez.

Il più vicino all’accordo è sicuramente il portiere, con le parti che hanno fatto dei passi avanti negli ultimi mesi. La distanza tra la proposta del Milan (5 milioni con bonus) e la richiesta del calciatore (6 milioni) è minima e potrebbe presto arrivare la fumata bianca. Più complicata, invece, la questione Theo Hernandez, con l’agente che nelle scorse settimane ha spiegato di non aver avuto più contatti con la società dopo quelli estivi.

Al netto della volontà di entrambe le parti di continuare insieme, per il terzino l’accordo è distante e soprattutto c’è una situazione di stallo che potrebbe complicare le cose, considerata anche la scadenza a giugno 2026. Dovrà esserci dunque un’accelerata nella trattativa per evitare di arrivare in estate senza novità, quelle invece che per Gabbia si sono già avute: l’annuncio è ormai l’unica cosa che manca.