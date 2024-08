Calciomercato Serie A, da Kalulu a Lukaku: le trattative del 20 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di martedì 20 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato con le cadute di Napoli, Inter e Milan, tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Archiviata la prima giornata di campionato, entra nel vivo una settimana intensa sul fronte mercato. Dopo la vittoria sul Como la Juventus ha chiuso l’affare Kalulu, col difensore in procinto di trasferirsi alla corte di Thiago Motta. I bianconeri proveranno a bloccare anche la trattativa per Nico Gonzalez (che piace anche all’Atalanta) ma serviranno più di 30 milioni per convincere la Fiorentina. Dopo il ko di Verona e l’arrivo di Neres, il Napoli proverà a chiudere altre tre trattative, in particolar modo quelle per Lukaku, Gilmour e McTominay. L’Inter è più vicina a Palacios mentre la Roma è ancora alle prese con il futuro di Paulo Dybala.

