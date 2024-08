Juventus, Giuntoli cerca il colpo da 40 milioni: può saltare Koopmeiners

All’indomani della vittoria sul Como, la Juventus prova ad accelerare per un altro colpo di mercato in entrata

La Juventus lancia segnali importanti dal campo, ma Cristiano Giuntoli lavora sotto traccia per consegnare a Thiago Motta gli ultimi rinforzi della sessione estiva di calciomercato.

Mancano undici giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e la prima giornata di campionato ha dato le prime risposte. La Juventus è tra le poche big a non aver deluso, anzi. Seppur contro una neopromossa – anche se ambiziosa come il Como – i bianconeri hanno vinto sfoderando una prestazione maiuscola, trascinata anche dal giovane Samuel Mbangula, lanciato a sorpresa da Thiago Motta, ripagandone la fiducia con il gol che ha sbloccato il risultato contro i lariani.

Dal mercato, però, dovrà giocoforza arrivare altro. Da tempo il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un esterno offensivo, un giocatore capace di non far rimpiangere Federico Chiesa, ancora sotto contratto con la Juventus ma da tempo ai margini del progetto tecnico della Vecchia Signora. Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato i bianconeri hanno sondato diversi profili, da Adeyemi a Galeno, passando per Nico Gonzalez della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Nico Gonzalez

Nelle ultime ore l’attaccante argentino è stato convocato dal commissario tecnico Scaloni, ma il suo nome resta al centro di molte voci di mercato. Il giocatore della Fiorentina piace alla Juventus, ma anche all’Atalanta, soprattutto dopo la richiesta di Ademola Lookman di essere ceduto in questi ultimi giorni di mercato.

L’attaccante argentino ha altri quattro anni di contratto con la Fiorentina, ma potrebbe lasciare Firenze in questi ultimi giorni di estate. La Juventus ha messo sul piatto un’offerta da trenta milioni di euro, proposta non ritenuta congrua dalla società toscana. Nelle scorse ore il patron viola Rocco Commisso ha fissato il prezzo: Nico Gonzalez potrà lasciare Firenze a fronte di una offerta da quaranta milioni di euro. Una cifra considerevole, soprattutto per la Juventus, già “costretta” ad alzare l’offerta per Teun Koopmeiners, per il quale serviranno tra i 55 e i 57 milioni di euro.

Inoltre, c’è il rischio che l’Atalanta si muova in anticipo, anche perché sta per fare cassa con El Bilal Touré che passerà allo Stoccarda e potrebbe cedere anche Ademola Lookman. E non va escluso il rischio che la sfida di mercato per Nico Gonzalez comprometta ulteriormente i rapporti tra i dirigenti di Juventus e Atalanta, coinvolgendo proprio l’affare relativo a Koopmeiners, anche se l’intenzione di Giuntoli è di chiudere a prescindere la trattativa per il centrocampista olandese.