PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-COMO 3-0: Mbangula eroe inatteso, Fabregas stecca

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Como, match dell’Allianz Stadium valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Facile successo della squadra di Thiago Motta: a segno Mbangula, Weah e Cambiaso

La Juventus non sbaglia all’esordio in campionato e rifila un sonoro 3-0 al neopromosso Como nel posticipo dell’Allianz Stadium.

Sul velluto i bianconeri del nuovo tecnico Thiago Motta dopo l’eurogol del baby Mbangula, a sorpresa titolare e protagonista inatteso davanti al popolo bianconero. Weah prima di uscire per infortunio regala alla ‘Vecchia Signora’ il 2-0, mentre nel recupero finale è Cambiaso e impallinare l’incerto Reina. Sfortunato Vlahovic che colpisce due legni, Fabregas stecca alla prima apparizione in panchina nel campionato di Serie A.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Cambiaso 7,5

Gatti 6,5

Bremer 6,5

Cabal 6

Thuram 6,5 (67′ Fagioli 6)

Locatelli 6,5

Weah 7 (46′ Savona 6)

Yildiz 7

Mbangula 8

Vlahovic 6,5

Allenatore: Thiago Motta 7 – Esordio sul velluto, malgrado alcune scelte iniziali sorprendenti. Alla fine ha ragione lui scommettendo sul baby Mbangula, con la Juve mai in affanno e sempre in controllo della partita. Gli servono altri rinforzi e li avrà, ma intanto ha riacceso l’entusiasmo del popolo bianconero.

TOP Juventus: Mbangula 8 – Il protagonista inatteso: il baby belga panchina Douglas Luiz e non tradisce la fiducia di Thiago Motta. Discesa travolgente per il primo gol in Serie A e altre giocate d’alta scuola per accendere l’Allianz Stadium.

FLOP Juventus: Cabal 6 – Parte maluccio, dopo che Thiago Motta la ha preferito dall’inizio a capitan Danilo. Spesso impreciso nel fa ripartire l’azione sulla corsia sinistra, cresce alla distanza senza comunque rubare l’occhio.

COMO

Reina 4

Sala 4,5

Goldaniga 5

Barba 5

Moreno 5

Strettezza 5

Braunoder 5

Baselli 6 (21′ Engelhardt 4,5)

Da Cunha 5 (55′ Abildgaard SV; Verdi 5)

Belotti 4 (55′ Gabrielloni 5,5)

Cutrone 4,5 (62′ Cerri 5)

Allenatore Fabregas 5 – Como poco consistente e che si scioglie alla prime difficoltà. L’esordio non era certamente tra i più agevoli, ma la squadra del tecnico spagnolo fa davvero poco per impensierire Di Gregorio e compagni.

TOP Como: Baselli 6 – Finche c’è lui il Como regge in mezzo al campo. L’Infortunio lo toglie di mezzo dopo appena venti minuti e i lariani perdono un punto di riferimento fondamentale per il resto della gara.

FLOP Como: Reina 4 – Ne combina di tutti i colori e manca di riflessi sul vantaggio bianconero ad opera di Mbangula. Ritorno in Italia da dimenticare per il 42enne portiere spagnolo.

Il tabellino di Juventus-Como: buona la prima per Thiago Motta

JUVENTUS-COMO 3-0

23′ Mbangula; 46′ Weah; 91′ Cambiaso

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Thuram (67′ Fagioli), Locateli (79′ Douglas Luiz); Weah (46′ Savona), Yildiz, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, McKennie. Allenatore: Thiago Motta

Como (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Baselli (21′ Engelhardt), Da Cunha (55′ Abildgaard; 62′ Verdi), Belotti (55′ Gabrielloni), Cutrone (62′ Cerri). A disposizione: Audero, Vigorito, Dossena, Cassandro. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Marcenaro (sez. Genova)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Sala (C), Locatelli (J), Engelhardt (C), Verdi (C), Goldaniga (C), Cambiaso (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′ ; spettatori 40.696