Mbangula si prende la scena: la reazione di Thiago Motta e come cambia il mercato della Juventus

Thiago Motta gli dà fiducia, Mbangula non tradisce la fiducia del tecnico bianconero: primo gol all’esordio in prima squadra per il talento belga della Juventus contro il Como

I tifosi della Juventus erano rimasti un po’ spiazzati nel pre gara di Juventus-Como, viste le sorprendenti scelte di formazioni operate da Thiago Motta.

Il tecnico bianconero, all’esordio ufficiale in panchina all’Allianz Stadium, oltre a Danilo ha lasciato in panchina infatti un altro big del calibro di Douglas Luiz, fiore all’occhiello finora del mercato della ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta ha puntato così su Cabal in difesa al posto del capitano e soprattutto su Samuel Mbangula sulla trequarti per l’ex Aston Villa. Scelta quest’ultima ancora più inattesa viste le notizie della vigilia che arrivavano dalla Continassa, ma che alla fine ha pagato considerando l’eurogol realizzato dal giovane talento belga. Il classe 2004 è entrato in campo senza remore o particolari emozioni all’esordio in prima squadra, sbloccando il risultato nel primo tempo grazie a una rete di pregevole fattura.

Juventus-Como, Mbangula protagonista inatteso: il baby belga ha conquistato Thiago Motta

Mbangula dalla sinistra salta due avversari, prima di piazzare il pallone alle spalle dell’esperto Reina con un colpo da biliardo.

Il belga fa esplodere così l’Allianz Stadium (inchinandosi sotto la curva esultando dopo il gol) e strappando anche un sorriso in panchina a Thiago Motta che lo ha buttato nella mischia dandogli fiducia fin dal primo minuto. L’allenatore italo-brasiliano aveva elogiato durante il precampionato il 20enne giocatore e lo inserito in pianta stabile in prima squadra, preferendolo addirittura a Douglas Luiz nello scacchiere della ‘Vecchia Signora’ per la prima uscita stagionale. La super prestazione di Mbangula potrebbe anche far cambiare i piani di mercato di del Dt Giuntoli, con la dirigenza della Continassa a caccia di due esterni d’attacco per completare la rosa di Thiago Motta nel reparto offensivo.

Il belga classe 2004, protagonista inatteso della serata dell’Allianz Stadium, la scorsa stagione ha collezionato 23 presenze con la NextGen nel campionato di Serie C, mettendo a referto 2 reti e 4 assist.