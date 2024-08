Dybala più vicino all’Arabia: tutti gli aggiornamenti LIVE

Paulo Dybala verso l’Arabia Saudita: importanti novità per la cessione dell’argentino della Roma

Le strade della Roma e di Paulo Dybala potrebbero separarsi nelle prossime ore: giornata decisiva per il futuro dell’argentino.

Oggi giornata decisiva sul fronte Dybala. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, l’attaccante argentino si avvicina all’Al Qadsiah che gli ha presentato un’offerta leggermente più alta rispetto alla prima, sui 15 milioni di euro all’anno. La Roma, da parte sua, ha da tempo accettato la proposta degli arabi visto che non considera più l’ex Juve in scadenza nel 2025 al centro del progetto. La panchina contro il Cagliari ha di fatto confermato questa nuova strategia, condivisa pure dall’allenatore De Rossi, il quale ha parlato di “scelta tecnica” per spiegare l’esclusione del fantasista dall’11 titolare del match.

