Iachini: “Tante bugie su Chiesa. Dybala? La Serie A perderebbe il migliore” | ESCLUSIVO

Da Chiesa a Dybala, allenati a Palermo e Firenze, finendo con Berardi: Iachini dice tutto nel programma di Calciomercato.it

Nel rush finale di questo mercato estivo tengono banco i ‘casi’ Dybala e Federico Chiesa. Su entrambi si è espresso Beppe Iachini, che ha allenato sia l’argentino che l’azzurro quando erano giovanissimi, ai tempi in cui sedeva sulla panchina di Palermo e Fiorentina

“Sinceramente non me l’aspettavo, ma le sorprese ci sono sempre”, ha esordito Iachini su Dybala e il possibile approdo in Arabia, parlando a ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. “Il suo addio sarebbe un peccato, perché Paulo è un grandissimo giocatore e una grandissima persona – ha aggiunto il 60enne tecnico marchigiano – Lasciar andar via un calciatore di questa abilità è sempre un peccato, sa prendere per mano la squadra”.

“Non conosco bene le motivazioni, però rimane il fatto che Dybala è un grandissimo e, se dovesse andar via, la Serie A perderebbe qualcosa – ha sottolineato Iachini – Direi il miglior giocatore in assoluto del campionato, e penso che anche il club giallorosso sappia di andare a perdere un giocatore di questo livello“.

Iachini ha avuto Dybala alle proprie dipendenze quando era proprio un ragazzino. Con lui vinse il campionato di Serie B, arrivando poi undicesimo in A: “Tanti dicevano che doveva essere un esterno di centrocampo, io però ho pensato: ‘Più lo si mette vicino alla porta e più può essere pericoloso per gli avversari’ – ha ricordato – Così è stato, poi si è valorizzato ed è esploso giovanissimo venendo ceduto. Gli auguro sempre le migliori fortune e mi dispiacerebbe vederlo andare via, perché averlo in Italia vuol dire anche averlo sempre vicino”.

Iachini è legatissimo anche all”uomo’ Dybala: “È un ragazzo puro, vero e che si fa voler bene dovunque e da chiunque. Sicuramente è un valore aggiunto in tutti i sensi. Ripeto: la sua partenza sarebbe un peccato per i tifosi della Roma. Se possono esserci problemi di coesistenza con Soulé? Premesso che i grandi giocatori possono giocare tutti insieme, Soulé oggi mi sembra n esterno, mentre Dybala gioca vicino alla porta. Insieme potrebbero coesistere, ma ovviamente non conosco le dinamiche tecniche di De Rossi“.

Iachini a Ti Amo Calciomercato: “Chiesa inadatto al 3-5-2? È una bugia. Un peccato vederlo andar via dall’Italia”

Iachini è legato molto pure a Federico Chiesa, allenato nell’ultima stagione a Firenze del figlio d’arte: “Con me ha fatto il suo record di gol in Serie A, poi è andato alla Juventus – ha evidenziato l’allenatore di Ascoli Piceno – A lui sono molto legato, è forte e sa interpretare più ruoli. Se non può giocare nel 3-5-2? Questa è una bugia, Chiesa nel 3-5-2 può giocare da quinto, da attaccante, da seconda punta, può fare l’ala in un 3-4-3. Nelle sue corde ha la tecnica per agire in diverse posizioni”. Il futuro del classe ’97 potrebbe essere al Barcellona: “Sarebbe un peccato vederlo andar via dall’Italia”.

In conclusione, Iachini ha parlato di Berardi che è stato suo giocatore al Sassuolo. Il classe ’94 di Cariati vuole lasciare l’Emilia per rimanere a giocare in Serie A: “È un ottimo giocatore, adesso sta recuperando dall’infortunio. Lui è un esterno, ma con me ha fatto anche la seconda punta ed è un calciatore da consigliare un po’ a tutti per le sue qualità e la sua professionalità. Il Sassuolo non ha mai avuto davvero la volontà di voler cedere questo ragazzo, Squinzi lo amava ed era stato il protagonista della cavalcata dei neroverdi”.