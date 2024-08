Juve, scommessa vincente: è il nome giusto per l’esterno d’attacco

Scommessa vincente per la Juventus: ecco il nome giusto per l’esterno d’attacco

Un mercato della Juventus in pieno fermento. La società bianconera sta lavorando fortemente per regalare a Thiago Motta i rinforzi giusti in vista di quella che sarà la sua prima stagione in bianconero.

Il nome di Koopmeiners è sicuramente quello più caldo in casa Juventus. Il centrocampista olandese vuole trasferirsi in bianconero e ha un accordo con il club piemontese da 4,5 milioni di euro a stagione. Lo stesso Gasperini ha sottolineato come la volontà del centrocampista sia quella di raggiungere Torino. Giuntoli però lavora su più fronti. E dopo aver ottenuto il sì dell’olandese, vuole regalare a Thiago Motta anche l’esterno offensivo. Anche in questo caso in tempi brevi. Tanti sono i nomi in ballo.

Juve, non solo Koopmeiners: tutti i nomi per l’esterno

I profili seguiti sono molti, con Giuntoli che ragiona sia in ottica estera che in ottica italiana. Uno dei profili più graditi è quello di Galeno.

Il brasiliano del Porto piace molto a Thiago Motta e vi abbiamo raccontato come esista un principio d’accordo tra il club e l’entourage del brasiliano. Un profilo costoso, anche se le pretese del Porto si sono abbassate: la fumata bianca potrebbe arrivare a quota 30 milioni più bonus. Un altro nome molto chiacchierato è quello di Nico Gonzalez, che potrebbe lasciare la Fiorentina, ma che piace anche all’Atalanta. Attenzione però ad altri profili, perché le principali agenzie lanciano come scommessa ben altri nomi.

Come riporta ‘Agipronews’, gli esperti di ‘Snai’ continuano a spingere per Sancho, offerto a 2, e Berardi, in lavagna a 2,50. L’inglese ha un rapporto ormai insanabile con ten Hag ed è pronto a lasciare definitivamente il Manchester United. Sancho è un nome molto gradito in casa Juventus e potrebbe quindi rappresentare un’occasione. Un po’ come Berardi, usato sicuro a prezzo più basso, anche se c’è il nodo legato al recupero dall’infortunio. Poco più alta la quota di Francisco Conceiçao: l’acquisto del figlio d’arte, in luce agli ultimi Europei, si gioca a 3,25. Si sale a 3,50 su ‘Betflag’ per El Shaarawy, che potrebbe rientrare in un maxi-scambio con la Roma. Scambio che riguarderebbe Federico Chiesa, che ai giallorossi piace tantissimo, ma che nel frattempo è stato proposto ad altre squadre, tra cui il Barcellona. Un altro colpo possibile per il club bianconero è invece Saelemaekers. Il belga però sta piano a piano conquistando la fiducia di Fonseca, nonostante sia un pallino di Thiago Motta. Il suo possibile approdo dal Milan alla Juventus paga 4 volte la posta.