Tanta voglia di Juve, ma il tempo stringe: Koopmeiners-Atalanta, perché la ‘rottura’ | CM.IT

Koopmeiners ha detto sì alla Juventus da diversi mesi: accordo blindato sulla base di un contratto da 4,5 milioni a stagione

Koopmeiners ha deciso di andare allo scontro con l’Atalanta. Vuole solo la Juventus, come scriviamo da mesi su Calciomercato.it, con la quale ha già un accordo per un contratto da 4,5 milioni netti a stagione. Quasi il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente a Bergamo. Lo scontro è totale con il club, ma anche con Gasperini, il quale a ‘L’Eco di Bergamo’ ha ufficializzato ciò che, per l’appunto, era noto a tutti.

Il clima è incandescente, l’Atalanta si era irrigidita sulla sua cessione dopo il grave infortunio di Scamacca. Poi, però, ha preso subito il sostituto, Retegui dal Genoa, riaprendo di fatto il discorso. Ma quale sarà ora la posizione della società nerazzurra in risposta al comportamento di Koopmeiners? Un comportamento che appare a tutti gli effetti una ‘mossa giuntoliana’…

L’Atalanta resterà ferma alla richiesta di 60 milioni, magari pure con bonus, oppure si ammorbidirà scendendo a patti con la Juventus per accontentare il suo calciatore? Parliamo pur sempre di uno dei grandi protagonisti in assoluto della passata stagione, conclusasi con la storica vittoria dell’Europa League e il ritorno in Champions, a cui un anno fa venne ‘promessa’ la cessione a una big. Seppur a determinate condizioni economiche, che finora la Juve non ha soddisfatto. L’ultima e unica offerta, che possiamo definire esplorativa, è stata fatta a maggio: 45 milioni bonus inclusi, come rivelato da Calciomercato.it.

Giuntoli fa e farà leva sulla volontà del classe ’98, a sua volta promessosi alla Juve da diversi mesi, e sul legame con l’agente Baving e la famiglia dello stesso tuttocampista di Castricum. Che ha scelto di andare alla rottura perché il tempo sta davvero stringendo.

I ‘timori’ di Koopmeiners e l’assalto finale di Giuntoli

Alla chiusura di questa sessione estiva mancano appena tre settimane, di mezzo c’è la Supercoppa europea col Real Madrid, e sicuramente l’Atalanta non lo darebbe via in prossimità del gong finale, considerate poi le difficoltà per il sostituto. L’obiettivo è sempre O’Riley del Celtic, ma le offerte inferiori ai 20 milioni sono state fin qui tutte respinte.

Giuntoli dovrebbe ripartire all’assalto a breve, vediamo con che genere di proposta. Nel frattempo lavora per sistemare difesa e corsie esterne, Todibo dal Nizza e Galeno dal Porto.