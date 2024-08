DIRETTA Calciomercato Serie A, da Chiesa a Galeno: gli aggiornamenti del 7 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di mercoledì 7 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Siamo entrati ormai da qualche giorno nell’ultimo mese di calciomercato estivo, con lo ‘start’ della Serie A in programma tra dieci giorni. Ma le big come tante altre squadre del nostro campionato e all’estero, non hanno ancora concluso la sessione e hanno parecchio da puntellare.

Al centro del mercato è tornato Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus ormai da tempo ma senza piste concrete. L’agente Ramadani è tornato in Italia, si parla di un possibile incontro nella capitale che può vedere protagonista la Roma e in queste ore è spuntata anche l’ipotesi Lazio. Mentre Inter e Napoli osservano. E la Juve spera di liberarsene in fretta per buttarsi con più risorse su Todibo e Koopmeiners, con Nico Gonzalez nuova pista e Galeno che può scaldarsi in fretta. Il Napoli aspetta sviluppi sul fronte Osimhen-Lukaku, tenendo d’occhio Neres. L’Atalanta cerca una punta dopo l’infortunio di Scamacca, Lazio e Roma devono ancora mettere a segno un paio di colpi ma servono le cessioni. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulle trattative di calciomercato del 7 agosto 2024.

07:40 Juve, rebus Chiesa: l'agente in Italia Tra le questioni principali in casa Juve c’è ovviamente Federico Chiesa. L’esterno è fuori dal progetto e dai convocati, ma non ci sono piste calde per lui. L’agente Fali Ramadani è stato segnalato a Roma, ma nella capitale non è ancora decollata. I giallorossi ci pensano, poi si è parlato di Lazio e Napoli ma comunque l’ingaggio non è ostacolo semplice da superare.