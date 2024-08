Roma interessata a Bade del Siviglia: offerti due calciatori | CM.IT

La Roma vuole rinforzarsi anche in difesa. Contatto tra Ghisolfi e il Siviglia per il francese Bade, legato agli andalusi fino a giugno 2027

La campagna acquisti della Roma è tutt’altro che finita. Dal ritorno di fiamma per Chiesa, con tanto di incontro con l’agente Ramadani (lo stesso di Pubill, obiettivo per la fascia destra), fino al possibile rafforzamento della zona centrale del reparto arretrato. In tal senso nelle ultime ore Ghisolfi si è mosso per Loic Bade, difensore franco-ivoriano del Siviglia di recente proposto a Inter e Juventus.

Il Ds della Roma ha chiesto informazioni ma, come raccolto da Calciomercato.it, anche prospettato il coinvolgimento nell’operazione di due contropartite per abbassare l’esborso economico. Una di queste Kumbulla, tornato dal prestito al Sassuolo e fuori dai piani di De Rossi. Al momento il club andaluso ha respinto questa bozza di proposta.

Il Siviglia è aperto alla cessione del classe 2000, tuttavia vuole monetizzare al massimo dal suo cartellino. La richiesta è stata ed è sui 20 milioni di euro – un po’ di più per le società di Premier League e club con una maggiore disponibilità di spesa – ma potrebbe scendere in sede di trattativa.

Bade, la Roma nel destino: dalla finale di Europa League a Budapest al possibile approdo alla corte di De Rossi

Cresciuto tra Paris Fc e Le Havre, Bade si è trasferito a Siviglia nel gennaio 2023 per complessivi 12 milioni di euro. In un anno e mezzo ha disputato 60 partite con la maglia dei ‘Rojiblancos’, mettendo a segno 2 gol.

In bacheca una Europa League, vinta nel 2022/2023 battendo proprio la Roma, allora allenata da Mourinho, nella discussa finale alla ‘Puskas Arena’ di Budapest che ha avuto una coda polemica infinita per via del pessimo operato dell’arbitro Taylor. Bade giocò l’intero incontro, terminato ai rigori. Con la Francia vanta solo 5 presenze, escluse le 2 collezionate alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Parigi, con l’Under 21 transalpina di Rypoll eliminata ai quarti dall’Ucraina.