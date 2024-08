Conte ‘soccorre’ la Juve, non solo Chiesa: prende anche lui al Napoli

Oltre a Federico Chiesa, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un altro top della Juventus che però è attualmente in uscita e pesa sulle casse bianconere

Meno dieci all’inizio del campionato di Serie A. Ma il mercato ovviamente è ancora vivissimo, ha avuto lo sprint iniziale in cui Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina sono state protagoniste assolute, poi i sussulti di Roma, Napoli e Milan. Da qualche giorno, invece, si è tornati a una situazione di sostanziale ‘calma piatta’ in attesa degli assalti finali. Che però promettono scintille, dal momento che un po’ tutte devono mettere a segno colpi importantissimi.

A partire dai bianconeri, che stanno lavorando in maniera importante su Galeno in primis, ma anche su Nico Gonzalez. Senza cestinare ovviamente le piste ormai ‘storiche’, Todibo e Koopmeiners. L’Inter potrebbe poi regalarsi un altro attaccante se dovesse partire un esubero in quel reparto (Correa o Arnautovic), il Milan è a caccia di almeno altri 2-3 colpi importanti, ma anche Roma e Lazio devono puntellare con lo stesso numero di acquisti. Poi c’è il Napoli, bloccato dalla situazione Osimhen, che continua ad allenarsi da solo in attesa che il PSG faccia la sua mossa. O arrivino novità dalla Premier, al momento però fredda. Lukaku è in attesa, ma intanto Manna sta lavorando su parecchi tavoli da Neres a Brescianini. Non solo, perché c’è pure la questione portiere che rischia di dover essere risolta. Sì, perché ora su Alex Meret ci sarebbero nuovamente delle riflessioni da parte della società, non più così fermamente convinta di confermarlo e quindi di rinnovargli il contratto.

Chiesa e non solo: Conte mette gli occhi su Szczesny della Juventus

Una telenovela che va avanti da almeno un paio d’anni quella del classe ’97, più volte messo in discussione nonostante la stagione dello scudetto vissuta da protagonista totale. Ed ecco che tra le idee, come riportato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, è spuntato anche Wojciech Sczesny. L’estremo difensore polacco è in uscita dalla Juventus, che ha puntato su Di Gregorio e vorrebbe liberarsi di un ingaggio a dir poco pesante.

L’Arabia non ha fatto breccia nel suo cuore, il Monza lo ha sognato ma rischia di rimanere in quella dimensione, diciamo onirica, per Galliani. Szczesny ha 34 anni, ma ha dimostrato sempre di essere affidabile, oltre che ovviamente di assoluta e specchiata esperienza e qualità. Tutte caratteristiche per cui Antonio Conte ha un debole. soprattutto in una stagione così delicata in cui anche nello spogliatoio servono figure carismatiche e ‘pesanti’. La Juve sarebbe sicuramente felice, anche perché vedrebbe risolto un problema non così da poco. E ovviamente Giuntoli spera di fare un bel ‘pacchetto’ che comprenda anche Federico Chiesa da spedire al mister salentino. Magari con un forte sconto…