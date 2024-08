DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Chiesa a Nico Gonzalez: gli aggiornamenti del 6 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di martedì 6 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Si infiammano le trattative nell’ultimo mese di calciomercato estivo, ormai a meno di due settimane dall’inizio della Serie A. Le big e non solo continuano a muoversi in entrata ed uscita per completare le rose in vista dell’inizio della nuova stagione.

Nelle ultime ore è riesplosa la ‘telenovela’ Chiesa: la Roma è tornata sull’attaccante in uscita dalla Juventus. Il club giallorosso, nonostante l’arrivo di Soulé, è sempre in contatto con l’agente del calciatore e presto potrebbe tornare all’assalto. La dirigenza della Juve, invece, continua a lavorare su Todibo, Koopmeiners e l’arrivo di nuovi esterni d’attacco. In casa Napoli tutti gli occhi sono puntati su Osimhen e Lukaku, si infiamma anche la corsa a Nico Gonzalez. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulle trattative di calciomercato del 6 agosto 2024.

LIVE