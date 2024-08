Milan, nodo portiere: Scuffet non è l’unica pista

Milan, rebus portiere dopo l’infortunio di Sportiello: Scuffet non è l’unica pista seguita dai rossoneri

L’infortunio di Marco Sportiello ha complicato un po’ i piani in casa Milan. Il club rossonero sta affrontando la tournee negli Stati Uniti senza il suo portiere titolare e senza il suo vice.

Maignan rientrerà presto a Milanello per iniziare la preparazione, mentre Sportiello si è infortunato alla mano e resterà fuori almeno due mesi. Ecco perché il club rossonero sta sondando con attenzione il mercato dei portieri. E il nome più caldo è quello di Simone Scuffet.

Come sottolinea ‘Sportmediaset’ i rossoneri hanno pensato all’estremo difensore del Cagliari dopo il serio infortunio alla mano di Sportiello. Il club sta trattando con i rossoblù per un prestito con diritto di riscatto, si cerca l’accordo per la cifra che è però ancora lontano. La società rossonera sta anche prendendo in considerazione se dare più fiducia ai giovani portieri già presenti in rosa prima di procedere con la trattativa. A stupire, al momento, è soprattutto Lorenzo Torriani, estremo difensore della Primavera rossonera che sta ottenendo la fiducia di Fonseca e per cui ha speso parole di stima anche Carlo Ancelotti, che lo ha elogiato dopo la prestazione in amichevole contro il Real Madrid. Di certo, in caso di eventuale acquisto, il Milan comprerà un portiere italiano principalmente per un discorso legato alle liste.