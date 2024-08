Conte lo ha già bocciato: via un titolarissimo dal Napoli

Il tecnico leccese ha messo in discussione dopo appena poche amichevoli uno dei titolarissimi del suo Napoli

Da poche settimane in casa Napoli è scattata ufficialmente l’era di Antonio Conte. Il tecnico leccese si è subito fatto conoscere in campo con allenamenti durissimi per cercare di aumentare sin dai primi giorni il livello di intensità dei suoi ragazzi. Come già sottolineato dall’allenatore, il gap da colmare con le altre big del campionato sarà elevato, soprattutto a causa di un mercato che fatica ad ingranare.

La mancata cessione di Victor Osimhen continua a bloccare i movimenti in entrata del club partenopeo. Giunti a poche settimane dalla chiusura del calciomercato, la presenza in organico dell’attaccante nigeriano impedisce al Napoli di poter far scattare l’assalto a Lukaku ma non solo. Una situazione che per forza di cose rallenta il lavoro sul campo di Conte, costretto ad utilizzare delle soluzioni alternative a pochi giorni dal via al campionato. Numero nove che, stando alle ultime indiscrezioni, pare non essere l’unico problema individuato dall’allenatore all’interno della rosa.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il tecnico leccese avrebbe sollevato non pochi dubbi su un titolare del Napoli. Si tratta di Alex Meret, estremo difensore in scadenza con gli azzurri tra un anno e finito spesso nel mirino della critica. I problemi evidenziati dal portiere nel gioco coi piedi, come certificato dall’errore commesso nell’amichevole contro il Girona in occasione del primo gol degli spagnoli, avrebbero portato Conte a delle attente riflessioni. Da qui la possibilità di un cambio immediato tra i pali del Napoli, con l’addio di Meret ad un anno dalla scadenza del contratto e l’assalto ad un nuovo profilo sul quale il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe già lavorando.