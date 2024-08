Vertice immediato per Nico Gonzalez: scelta definitiva

L’attaccante argentino di proprietà della Fiorentina sta infiammando il calciomercato italiano: oggi la decisione sul suo futuro

Il futuro di Nico Gonzalez si deciderà nelle prossime ore. L’esterno argentino può lasciare la Fiorentina dopo aver difeso la maglia viola nelle ultime tre stagioni sportive. Il suo nome negli ultimi giorni, come raccontato su Calciomercato.it, ha fatto tanto discutere davanti al fortissimo interesse di due club italiani in particolare: Juventus e Atalanta.

Nei colloqui andati in scena nelle scorse ore tra Juventus e Fiorentina, si è discusso anche dalla possibilità di inserire all’interno dell’operazione una contropartita tecnica tra McKennie e Arthur, quest’ultimo reduce tra l’altro dal prestito a Firenze della passata stagione. Entrambi si trovano sulla lista dei cedibili della formazione bianconera e sono due profili assai graditi al nuovo tecnico viola Raffaele Palladino.

Sul fronte Nico Gonzalez novità importanti dovrebbero sorgere nella giornata odierna. Quest’oggi, infatti, è previsto un incontro tra gli agenti del nazionale argentino e la stessa Fiorentina, nel corso del quale si deciderà in un senso o in un altro il futuro del classe 1998. La partita rimane apertissima tra Juventus e Atalanta, con la formazione bergamasca chiamata tra l’altro a dover rimpiazzare per diversi mesi l’assenza dell’infortunato Gianluca Scamacca nel reparto avanzato.