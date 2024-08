Nuovo summit per Nico Gonzalez: la mossa della Juve

Quella di oggi può essere una giornata chiave per il futuro di Nico Gonzalez: summit tra la Fiorentina e l’entourage, la Juve in agguato

Le temperature del mercato ad agosto raggiungono le vette più alte e quello che sta succedendo intorno a Nico Gonzalez conferma la regola: l’argentino può lasciare la Fiorentina e la giornata di oggi rischia di essere decisiva in questo senso.

Il numero 10 della Viola è il primo indiziato per lasciare Firenze e dare nuova linfa economica al mercato della Fiorentina. Oggi è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e Daniele Pradé, per comprendere quali margini ci siano per imbastire una trattativa con la Juventus. Due potrebbero essere le chiavi per aprire le ritrosie della dirigenza viola e far decollare questa operazione.

McKennie e Arthur le chiavi per Nico Gonzalez: la Juve mette la freccia

La Juventus è alla caccia di esterni d’attacco per completare la rosa, con Federico Chiesa ormai ufficialmente fuori dal progetto tecnico, mentre la Fiorentina ha bisogno di un rinforzo a centrocampo.

Ecco quindi che la soluzione che potrebbe far decollare la trattativa tra bianconeri è viola è rappresentata dall’inserimento di una contropartita tecnica: Weston McKennie e Arthur i due principali indiziati. Entrambi i giocatori piacciono a Raffale Palladino e, oltre ad essere in uscita dalla Juve, possono rappresentare un ottimo rinforzo per Fiorentina. Insomma, la pista Nico Gonzalez potrebbe incendiarsi per la Juventus e diventare l’ultimo episodio di un’operazione sull’asse Torino-Firenze.