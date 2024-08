Chiesa all’Inter, si può fare subito: ecco il piano di Marotta

Chiesa all’Inter subito: ecco il piano di Marotta per averlo a fine calciomercato estivo. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Federico Chiesa è ufficialmente sul mercato. Lo ha annunciato Thiago Motta dopo l’amichevole col Brest: “Con lui e anche alcuni altri che sono rimasti a casa siamo stati chiari. Abbiamo dei giocatori bravi e loro sono abituati a giocare con continuità, forse altrove potrebbero. La società sta cercando delle soluzioni per loro e anche loro dovrebbero farlo per il bene di tutti”.

La dirigenza della Juventus e l’agente dell’attaccante Fali Ramadani, che è in ottimi rapporti con Giuntoli, sono così alla ricerca di una soluzione per l’esterno bianconero. Nelle ultime ore è tornata in prima fila la Roma di Daniele De Rossi. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il club giallorosso è rimasto sempre in contatto con l’entourage del calciatore dopo gli incontri avvenuti negli scorsi mesi.

L’arrivo di Soulé sembrava aver allontanato definitivamente la pista Roma, ma l’ultimo annunci di De Rossi ha riaperto tutto: il tecnico giallorosso spera ancora di avere in rosa anche Federico Chiesa. In agguato, però, c’è anche l’Inter di Marotta.

Calciomercato Juve, l’Inter ci prova subito per Chiesa: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Marotta e la dirigenza nerazzurra starebbero pensando di presentarsi a Torino a ridosso del gong del 30 agosto con 10 milioni di euro o poco più. L’idea nella testa dell’Inter è chiara, ovvero mettere la Juventus spalle al muro: noi così vi risolviamo un problema, evitando di perdere il giocatore a parametro zero a giugno 2025.

La Juve, tuttavia, non può scendere sotto i 15 milioni di euro per Chiesa, in modo da non generare una minusvalenza. In ogni caso, anche l’Inter è in agguato e pronta a cogliere la grande occasione dalla Juve. Sullo sfondo c’è anche il Napoli di Antonio Conte, al momento più defilato. La ‘telenovela’ Chiesa è ancora all’inizio.