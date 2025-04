Infortunio e stagione finita, lungo stop per l’attaccante

Brutte notizie per uno dei giocatori più in forma della Serie A: problema al piede e campionato terminato

Non arrivano buone notizie per il calciatore di Serie A, uno dei profili che si è messo maggiormente in mostra in questa seconda parte di stagione. L’infortunio al piede si è rivelato essere più grave del previsto e per lui il campionato può essere già considerarsi chiuso.

Mercoledì da dimenticare per Diao e il Como: l’attaccante senegalese, una delle rivelazione del mercato di gennaio, si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno e la prima diagnosi lascia poco spazio alla speranza. Il problema al piede, infatti, terrà fuori dai giochi Diao per almeno due mesi.

Nei prossimi giorni i calciatori dovrebbe sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche per decidere il percorso più idoneo per riprendersi. Non è escluso che il calciatore debba sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma per questo si attendono le indicazioni ufficiali della società lariana che non ha ancora pubblicato indicazioni sull’infortunio accusato da Diao.

Una tegola importante per Fabregas che dovrà rinunciare ad uno dei giocatori più in forma: il calciatore ha realizzato una doppietta contro il Lecce nella vittoria che ha avvicinato il Como alla salvezza, ora lontana soltanto un punto.

Como, tegola Diao: stagione finita

Arrivato a gennaio dal Betis per 13 milioni di euro, Diao ci ha messo poco a conquistare i tifosi del Como e anche l’attenzione delle big d’Italia ed Europa.

Otto le reti realizzate in Serie A nelle prime 15 apparizioni del nostro campionato. Un bottino ragguardevole per chi è arrivato soltanto da pochi mesi in Italia ed ha solo 19 anni. Per lui però arriva ora uno stop lungo: almeno due mesi, stando alle prime indicazioni, e appuntamento alla prossima stagione.

Uno stop che può avere ripercussioni anche sul calciomercato: Diao aveva attirato l’interesse, tra le altre, di Inter, Juventus e Napoli, ma ora il suo stop potrebbe raffreddare un po’ l’interesse.