DIRETTA Calciomercato Serie A, da Chiesa a Nico Gonzalez: gli aggiornamenti del 5 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: tutti gli aggiornamenti di lunedì 5 agosto sulle trattative della Serie A e non solo

Non si fermano le indiscrezioni di calciomercato che riguardano i club di Serie A e non solo. Dalla Juventus al Milan passando per Napoli e Inter: quasi tutte l big del campionato italiano sono in movimento.

Dopo le dichiarazioni di Thiago Motta e la presa di posizione della società, Federico Chiesa è totalmente fuori dal progetto tecnico bianconero e il suo agente dovrà trovare la soluzione che il giocatore riterrà più idonea. Non si esclude la possibilità di una clamorosa operazione con l’Inter per Frattesi. Giornata molto importante anche per il futuro di Nico Gonzalez, pronto il summit tra la Viola e l’entourage del giocatore. Intanto, continua a tenere banco la questione Gudmundsson. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle trattative di calciomercato del 5 agosto 2024.

07:55 Venezia, focus sul centrocampo: c'è anche Nicolussi Caviglia Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Venezia è al lavoro per rinforzare il centrocampo: Nicolussi Caviglia resta un nome caldo, piace anche Cheick Condé dello Zurigo.

07:44 Nuovo summit per Chiesa: si cerca la soluzione per uscire dalle difficoltà Sia la Juventus sia l’entourage di Federico Chiesa si trovano in una situazione di difficoltà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, gli agenti in Italia chiederanno uno sconto alla società bianconera sul cartellino per portare nuove offerte. In virtù degli ottimi rapporti con Giuntoli, non vogliono lasciare Torino a zero.