Espinoza sul tavolo della dirigenza Inter: i dettagli | ESCLUSIVO

Ventisette anni compiuti a febbraio, Espinoza è svincolato dopo la fine dell’avventura in al Lugano. Contatto con l’Inter

Negli ultimi anni l’Inter si è specializzata in acquisti a parametro zero. Due dei tre acquisti di questa sessione arrivano proprio da svincolati, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, per sfortuna di Inzaghi subito vittime di infortuni. Ma a proposito di affari gratis, commissioni escluse, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it sul tavolo della dirigenza interista è giunto il profilo di Jhon Espinoza.

Venticinque anni compiuti lo scorso febbraio, Espinoza è un laterale reduce dall’esperienza in Svizzera, in quel Lugano dove i nerazzurri hanno ceduto da poco e a titolo definitivo Mattia Zanotti. Di nazionalità ecuadoregna, nel 2019 vinse il Mondiale under 20.

Cresciuto tra San Antonio, Clan Juvenil e Independiente del Valle (la migliore Academy dell’Ecuador e tra le migliori del Sudamerica), Espinoza si è affermato perlopiù negli Stati Uniti, con la maglia dei Chicago Fire. 39 in tutto le presenze in MLS, mentre nella Super League elvetica ha collezionato 65 partite realizzando 2 gol e fornendo 8 assist.

L’Inter è coperta da Darmian e Dumfries, quest’ultimo prossimo al rinnovo fino al 2028, per cui in teoria il club di Oaktree non ha bisogno di un innesto sulla corsia di destra, ma il mercato è spesso imprevedibile. Espinoza, sulle cui tracce risulta esserci il Las Palmas, sarebbe pur sempre un innesto a zero. A breve i dirigenti interisti dovrebbero avere un contatto diretto col suo agente.