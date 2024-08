Milan, concorrenza in Serie A per il nuovo Nico Williams

Milan, occhi sul nuovo gioiello spagnolo: sfida lanciata ad un altro club di Serie A

Con il progetto del Milan Futuro, il club rossonero punta a costruirsi in casa nuovi gioielli da aggregare poi alla prima squadra. C’è però chi potrà fare la spola tra i grandi e la Serie C.

I grandi indiziati sembrano essere Kevin Zeroli, ex capitano della Primavera, il baby-bomber Francesco Camarda e anche i giovani che bene stanno figurando nella tournee americana, come il portiere Lorenzo Torriani e il trequartista Mattia Liberali. Con loro però potrebbe aggregarsi un nuovo giocatore, che il Milan ha messo nel mirino e che potrebbe crescere tra prima squadra e Milan Futuro.

Milan, piace Diao: sfida alla Lazio

Si tratta di Assane Diao, ala sinistra classe 2005 in forza al Real Betis. Diao è una delle nuove stelle del calcio spagnolo.

Paragonato a Nico Williams per ruolo e caratteristiche, Diao è sotto contratto con gli andalusi fino al 2027. Il ragazzo, nato in Senegal, è nazionale giovanile spagnolo. Ala sinistra in grado di giocare anche a destra, molto veloce e bravo tecnicamente, Diao, particolarmente bravo nel creare la superiorità numerica, è finito nel mirino dei rossoneri. Il club è infatti molto vigile sui nuovi talenti europei e punta ad acquistarlo per fare in modo che Fonseca lo possa valorizzare al meglio. Lo sottolinea il ‘Messaggero’, che riferisce come il club meneghino sia molto vigile sul talentuoso esterno offensivo spagnolo. Oltre al club rossonero però c’è anche la Lazio che vigila sul giocatore nato in Senegal, che nella scorsa stagione ha collezionato 28 partite in stagione tra campionato e coppe, segnando 4 reti.

Anche il Brentford però, così come Lazio e Milan, vigila con attenzione sul ragazzo, che ha una clausola di 30 milioni di euro. Il club andaluso però potrebbe accontentarsi di poco più della metà della cifra della clausola. Milan e Lazio dovranno dunque essere brave sia a convincere il Betis, che a superare la concorrenza inglese.