Kvaratskhelia, debutto con ‘vecchio’ contratto: lo scenario senza rinnovo | CM.IT

Il debutto stagionale di Kvaratskhelia davanti ai tifosi del Napoli avverrà con ancora il vecchio contratto: senza rinnovo, c’è un solo scenario prevedibile

Si avvicina la data del debutto stagionale di Khvicha Kvaratskhelia sotto la gestione di Antonio Conte. E ci riferiamo chiaramente alla gara ufficiale in programma sabato 10 agosto al Diego Armando Maradona. La prima del nuovo tecnico azzurro nello stadio di casa, davanti al proprio pubblico. Si riparte da zero. O quasi.

L’attaccante georgiano comincerà da una nuova posizione. Per due stagioni ha giocato da esterno mancino, ma questa volta con Conte sarà più accentrato e sarà più libero di muoversi sulla trequarti, magari anche indietreggiando e andandosi a prendere il pallone a centrocampo. Deve essere il numero 10 del Napoli.

Intanto, nessun passo avanti sulla trattativa per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. Le parti si sono incontrate in Germania, dopo le dichiarazioni ferme e sicure di Antonio Conte: “Khvicha resta. Sento perplessità, non bisogna averne. Sono stato categorico”. Poco dopo la replica a sorpresa del calciatore, che anziché assecondare il suo nuovo allenatore ha ribadito incertezza sulla sua permanenza. Così, dopo un pronto intervento della società, l’agente e il Napoli si sono dati il tempo necessario per riflettere. E a settembre ci sarà un nuovo incontro.

Rinnovo Kvaratskhelia: cosa succede se non firma il nuovo contratto

Il 77 debutterà ufficialmente, dopo i test a Castel di Sangro, contro il Modena al Maradona. Ma avrà ancora il vecchio contratto. O meglio, quello attuale che lo lega al Napoli fino al 2027. E’ chiaro che il club non ha fretta di negoziare con il georgiano, che attualmente percepisce 1,4 milioni a stagione più bonus. Ma è anche vero che De Laurentiis e il giocatore hanno preso un impegno per trattare e adeguare un contratto che oggettivamente non rispetta il talento e lo stato acquisito da Khvicha.

A settembre nuovo incontro per rinegoziare gli accordi. I segnali per una stretta di mano ci sono tutti. A cinque milioni stagionali più bonus fino ad arrivare a 7 si può chiudere e proseguire insieme senza che i rapporti si incrinino. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in caso di fumata nera, lo scenario è il seguente: Kvaratskhelia continuerà ad essere un calciatore del Napoli e proseguirà con il suo attuale contratto fino a fine stagione. Poi in tal caso, col nuovo anno, andranno fatte diverse valutazioni sul futuro dell’attaccante. Gli unici mercati internazionali più appetibili che resteranno aperti dopo la chiusura della finestra estiva italiana saranno quelli della Turchia e del campionato arabo. Ed entrambi non sono mete desiderate dal georgiano.

Insomma, dopo le prime partite degli azzurri ci sarà la svolta su questa vicenda che ha animato e scosso per diversi mesi i tifosi napoletani. Kvaratskhelia è e sarà il leader di questo Napoli, specialmente con la partenza di Osimhen.