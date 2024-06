Caso Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Errori di Napoli e agente. Un anno con Conte e poi via” | ESCLUSIVO

Intervista esclusiva al giornalista georgiano Kakha Dgebuadze sul caso Kvaratskhelia, scoppiato dopo le parole del suo agente Mamuka Jugeli

Si attendeva con ansia la partita della Georgia a Euro2024, l’esordio assoluto in una principale competizione internazionale. E la curiosità sul match dei ragazzi di Sagnol era legata anche a come Khvicha Kvaratskhelia avrebbe reagito alle parole del suo agente, che qualche giorno fa ha annunciato di voler portare via il calciatore da Napoli.

In ogni caso, la prima di Kvara all’Europeo è andata male. Sconfitta per 3-1 contro la Turchia e inizio in salita. La stessa prestazione del calciatore azzurro non è stata delle migliori. Sarà stato influenzato dal chiacchiericcio sul suo futuro e dalle richieste di stipendio non accolte dal Napoli? Per capirne di più, Calciomercato.it ha intervistato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che segue le vicende legate a Khvicha Kvaratkshelia direttamente dal suo Paese.

Dgebuadze: “Kvaratskhelia, resta con Conte. Tra un anno o due via da Napoli, no al PSG”

Primo grande esordio della Georgia ad un Europeo, è arrivata una sconfitta contro la Turchia. Kakha Dgebuadze, cosa è mancato?

“Purtroppo la Georgia ha perso. Gli esperti dicono che sia stata la partita migliore della prima giornata degli Europei. La Turchia ha dominato la gara, controllava meglio il pallone, ma nella ripresa la nostra nazionale è stata più attiva. E’ mancata esperienza e fortuna. Il gol di Arda Guler è fantastico, ma si segnano questi gol sempre con un pizzico di fortuna”.

Ho visto la tua foto pubblicata sui social delle strade vuote in Georgia durante la partita. Come state vivendo questo momento?

“Durante la partita Georgia-Turchia tutte le strade erano vuote. E’ il nostro sogno, siamo grati ai nostri ragazzi. Hanno realizzato questo sogno del Paese di giocare un torneo principale. E ora vogliamo solo goderci il bel calcio”.

E sulla partita di Kvaratskhelia?

“Ci aspettiamo sempre tanto da Kvaratskhelia. Non è stata la sua miglior partita. Sagnol forse avrebbe dovuto fare qualche sostituzione. Magari si poteva sostituire proprio Kvara con Zivzivadze. La nostra Nazionale però non ha alcun tipo di pressione, deve solo giocare mostrando le proprie capacità. Non dobbiamo provare vergogna per la sconfitta contro la Turchia. Per andare agli ottavi bisognerà vincere contro la Repubblica Ceca, bisognerà lottare fino alla fine. E forse avremo un po’ di esperienza in più dopo questa sconfitta. Il successo della Nazionale georgiana è essere arrivata ai gironi: nessuno si chiede se è possibile vincere l’Europeo. Semplicemente la squadra deve mostrare il bel gioco, che i tifosi amano vedere da questa squadra. Kvaratskhelia è il leader: i georgiani, come i napoletani, si aspettano molto da lui. E’ il destino dei leader”.

Ieri a fine partita ha rotto il silenzio sul suo futuro…

“Kvaratskhelia ha rilasciato un commento per la prima volta dopo le parole del suo agente. Quello che ha detto sul suo futuro può significare qualsiasi cosa. Penso che l’incontro faccia a faccia tra Conte e Kvaratskhelia sarà fondamentale. Voglio davvero che Khvicha faccia un’esperienza con mister Conte, perché gli offrirebbe l’opportunità unica di migliorare professionalmente. Alla fine, credo che rimarrà. Vedremo un Napoli differente dalla prossima stagione”.

Cosa pensano i georgiani di questa situazione tra Kvaratskhelia e il Napoli?

“I tifosi georgiani la pensano come me. Le parole di Mamuka Jugeli sono state inopportune prima dell’inizio del nostro Europeo. E’ esplosa questa bomba mediatica, non necessaria, ed è impossibile che Kvaratskhelia non si faccia influenzare dal clamore mediatico. Non è l’approccio giusto. Allo stesso tempo, tutti concordano che meriti uno stipendio migliore. Ma si poteva evitare tutta questa storia in un modo”.

Come?

“La società ha sbagliato l’anno scorso. Il Napoli avrebbe dovuto rinnovare e adeguare il suo contratto dopo la vittoria dello Scudetto. Qualcuno può dire che lui aveva già un contratto lungo, ma il calcio europeo funziona in maniera diversa. Se hai un giocatore di talento e vuoi trattenerlo, va adeguato l’ingaggio. Questa situazione ora non è piacevole. La fine della storia tra Kvaratskhelia e il Napoli dev’essere diversa. Vediamo cosa succederà. Non è solo Kvara che deciderà sul suo futuro, perché spetterà anche alla società decidere. Conte vede il georgiano al centro del progetto. Non sarà così facile per Kvara e il suo entourage andare via”.

Per quale cifra si può trovare un punto di incontro sul rinnovo del contratto tra Kvaratskhelia e il Napoli?

“Non è mai stata detta pubblicamente la cifra, ma ho letto che è stata avanzata una richiesta di 6 milioni, mentre il Napoli ne ha offerti 4,5. Forse chiuderanno a 5 milioni. Il PSG ha offerto 8-9 milioni a stagione. Ma il Napoli non può offrire così tanto. Sono sicuro che tra una stagione o due il club venderà Kvaratskhelia. E per questo dico che non deve affrettarsi a lasciare la società. Tutti dicono che Kvicha deve andare in un big club, ma non il PSG. Quando parliamo di big club penso al Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, ma non al Paris Saint-Germain”.