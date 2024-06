Euro 2024, scatta l’inchiesta della Uefa: rischio tripla sanzione

Cori razzisti a Euro 2024, scatta l’inchiesta da parte della Uefa dopo le prime partite in Germania

Arriva la segnalazione da parte della federcalcio che fa scattare l’inchiesta da parte della Uefa che richiederà diverse settimane di lavoro.

Scatta l’indagine da parte della Uefa durante Euro 2024: un ispettore della Union of European Football Associations avrà il compito di far luce in merito a quanto accaduto durante la partita tra Serbia e Inghilterra dello scorso 16 giugno, vinta dai britannici con un gol di Jude Bellingham nel primo tempo. Una partita cerchiata in rosso dalle autorità e che ha portato a numerosi controlli e sette arresti a Gelsenkirchen nel giorno della partita.

Ma non solo. È stato aperto un fascicolo in merito al comportamento dei tifosi serbi, accusati di aver intonato contro i calciatori inglesi e di aver fischiato l’inno nazionale britannico, ma non solo. Segnalazioni sono arrivate da parte della federazione kosovara, lamentatasi per bandiere, canti e striscioni che avrebbero contenuto messaggi politici, nazionalisti e razzisti contro il Kosovo.

Euro 2024, indagine sul comportamento dei tifosi serbi

Nelle prossime settimane – dunque – un ispettore Uefa indagherà su quanto accaduto domenica in occasione della partita tra Serbia e Inghilterra. Si valuteranno le sanzioni che vanno da una ammenda, ad altre gare a porte chiuse nelle prossime qualificazioni ai Mondiali fino alla più severa ma meno probabile sconfitta 0-3 a tavolino.

Già durante la fase di qualificazione, la Serbia ha dovuto giocare a porte chiuse la partita con la Bulgaria dopo i cori razzisti intonati dai propri tifosi in occasione della partita vinta Montenegro. Inoltre, nelle scorse ore un 39enne di Bolton è stato arrestato all’aeroporto di Manchester con l’accusa di aver partecipato agli scontri prima di Serbia-Inghilterra. Le autorità gli hanno ritirato il passaporto e ora rischia di essere escluso a vita dagli stadi.