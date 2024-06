All’Inghilterra basta Bellingham, Serbia ko e subito primo posto

L’Inghilterra batte la Serbia e si porta in testa al gruppo C di Euro 2024

Vittoria di misura per l’Inghilterra di Southgate che batte la Serbia con un gol del solito Bellingham in apertura di match.

Buon avvio dell’Inghilterra che copre bene il campo e fa girare la sfera. Alla prima vera occasione della partita la squadra di Gareth Southgate passa in vantaggio e lo fa con uno degli uomini più attesi, Jude Bellingham, bravo a battere Rajkovic con un colpo di testa in tuffo su cross dalla destra di Saka con deviazione avversaria. Un gol che dà ulteriore fiducia all’Inghilterra, in apparente controllo del match.

Al 20′ la Serbia prova a reagire con il tentativo di Mitrovic il quale, dopo un errore in uscita di Alexander-Arnold, calcia subito forte col destro senza però trovare lo specchio della porta. La replica inglese è affidata a Walker che cinque minuti dopo ha una buona chance dopo una palla persa da Vlahovic, scegliendo però un tiro-cross inoffensivo.

Euro 2024, Serbia-Inghilterra: tabellino e classifica

Nella ripresa Inghilterra più schiacciata dalla Serbia, ma comunque pericolosa. Al 55′ ci prova Alexander-Arnold con un tiro da fuori, potente ma centrale e respinto con i pugni dall’attento Rajkovic. Ben più pericolosa l’occasione capitata al 77′ a Kane che, su un cross dalla destra, colpisce di testa trovando la parata di Rajkovic e poi la traversa. Grande chance anche per la Serbia con Vlahovic che all’82’ calcia di potenza col sinistro ma Pickford salva in corner.

SERBIA-INGHILTERRA 0-1

13′ Bellingham

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra 3, Slovenia 1, Danimarca 1, Serbia 0