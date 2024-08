Il grave infortunio di Scamacca cambia il mercato: il sostituto può arrivare da una big di Serie A

Il grave infortunio di Scamacca cambia anche il mercato. Il sostituto all’Atalanta può arrivare da una big di Serie A: tutti gli aggiornamenti

L’Atalanta perde Gianluca Scamacca. Grave infortunio per l’attaccante, procurato ieri in amichevole contro il Parma, che lo terrà ai box per lungo tempo.

È arrivato il comunicato ufficiale dell’Atalanta: “Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, Gianluca Scamacca è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Già nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte dello stesso Prof. Mariani”.

Il centravanti nerazzurro ne avrà per almeno 5-6 mesi di stop, costringendo l’Atalanta a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Atalanta, il possibile sostituto di Scamacca

Con il grave infortunio di Scamacca, l’Atalanta potrebbe accelerare subito per Nico Gonzalez. L’esterno della Fiorentina ha caratteristiche diverse dal centravanti della Nazionale, ma potrebbe essere utilizzato da Gasperini anche come seconda punta o falso nove. Occhi puntati anche sulle big di Serie A.

Nei discorsi con la Juventus per Koopmeiners potrebbero ora entrare anche i nomi di Milik e di Federico Chiesa, che a 20-25 milioni rappresenta un’occasione anche per la società bergamasca. Un altro nome che potrebbe finire sulla lista dell’Atalanta è Arnautovic, che figura tra i cedibili in casa Inter. Esperienza ed usato garantito in attesa del rientro di Scamacca. Il KO dell’Atalanta cambia anche il mercato.