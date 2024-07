DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Immobile a Chiesa: gli aggiornamenti del 9 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 9 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri estivi ormai partiti in queste ore in vista dello ‘start’ previsto il 17 agosto.

Tiene banco in casa Lazio la questione relativa sul futuro di Immbile e l’offerta importante arrivata dalla Turchia e dal Besiktas. Riflessioni in corso. Poi c’è sempre la situazione Chiesa, con Juve e Roma che aspettano sviluppi dal calciatore e così l’operazione Koopmeiners che resta in attesa. Intanto anche il Milan resta a caccia di una punta e di un centrocampista, con Morata e Fofana in pole. L’Inter rinnova Simone Inzaghi, il Napoli aspetta Buongiorno mentre stamattina è in arrivo a Torino Khephren Thuram. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di martedì 9 luglio su Calciomercato.it.

LIVE

07:40 Napoli, domani le visite di Buongiorno Sono previste per domani le visite di Alessandro Buongiorno a Roma come nuovo giocatore del Napoli. Il difensore del Torino era atteso già oggi, ma ieri non è più partito verso la capitale, per cui è slittato tutto a domani.