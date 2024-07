Roma, fase d’attesa per Paredes: super proposta araba sul tavolo | CM.IT

Leandro Paredes potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato: l’Arabia Saudita lo tenta

Nella giornata di ieri, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino il rinforzo a centrocampo della Roma edizione 2024/2025: Enzo Le Fée è stato accolto dal nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, dagli addetti ai lavori e da alcuni tifosi.

Al Rennes, club della Ligue 1, andranno 23 milioni di euro per il centrocampista centrale, che può giocare anche in posizione più avanzata. Nel frattempo, come raccontato dalla nostra redazione, continua l’interesse del club della famiglia Friedkin per Federico Chiesa, esterno d’attacco in uscita dalla Juventus. L’allenatore capitolino Daniele De Rossi lo accoglierebbe a braccia aperte, mentre lo juventino non ha alcuna fretta di decidere il proprio futuro e tiene in stand by tutte le situazioni che riguardano il suo futuro. Dal canto suo, il club bianconero non vede l’ora di chiudere l’operazione e incassare il cash per andare, poi, all’assalto dell’obiettivo prioritario per rinforzare la squadra a disposizione del nuovo mister Thiago Motta: Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Nel frattempo, Leonardo Spinazzola ha lasciato la Roma al termine del contratto per trasferirsi alla corte di Antonio Conte al Napoli. Rick Karsdorp, invece, è in attesa di una proposta e si allenerà a parte. Ma c’è un altro giocatore che, un po’ a sorpresa, potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato. Parliamo di Leandro Paredes, attualmente impegnato in Copa America con la Nazionale argentina. Tornato a Roma l’estate scorsa a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, dopo la precedente esperienza datata 2014, il 30enne regista è legato da un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Offertona dall’Arabia Saudita per Paredes: in dubbio il suo futuro alla Roma

Dopo l’esonero di José Mourinho, e il conseguente approdo sulla panchina capitolina di De Rossi, Paredes ha preso in mano il centrocampo, aumentando i giri del suo motore e tornando a far vedere tutte le sue qualità, rimaste un po’ nascoste nella prima parta della stagione scorsa. Adesso, però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la super offerta araba potrebbe cambiare le carte in tavola. Da giorni, infatti, è arrivata sul tavolo del suo entourage una proposta economicamente importantissima per l’ex Juventus, tra le altre, che sta valutando bene il da farsi. Ad oggi, Paredes vuole capire cosa fare della sua carriera nel futuro prossimo, con la Roma che non sta forzando la mano per l’addio, ma, nello stesso tempo, non si opporrebbe a questa eventualità. A maggior ragione dopo l’arrivo di Le Le Fée. Vi terremo aggiornati.